中職／索沙再拿一勝 將改寫個人中職單季最多勝

富邦悍將隊洋投索沙明天對統一獅隊先發，若能拿到勝投，除了推進個人連勝，也是本季第9勝，將可超越去年的8勝紀錄。

索沙去年開季被譽為「最強洋投」，連拿7勝才吞下首敗，6月初就被南韓職棒SK飛龍隊買斷合約，在中職留下8勝1敗、防禦率1.56的成績。

今年索沙回鍋悍將隊，表現不如去年神勇，但投球內容穩定，吃局數的能力很好，先發17場、投112.2局，兩度完投9局。

8月8日，索沙對統一獅隊投出無四死球完封勝，是本季首名完封勝投手，並飆出今年中職最快的159公里速球。

索沙近6場出賽拿到4連勝，目前戰績8勝3敗、防禦率3.99，勝投暫時排在中信兄弟隊德保拉之後。

獅隊明天先發投手施子謙，本季前兩度挑戰3連勝都失利，明天在花蓮棒球場再次挑戰本季個人3連勝，他目前戰績7勝4敗。