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中職／陳真加盟富邦悍將隊 簽約金330萬元

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
悍將隊與陳真簽約。圖／富邦悍將隊提供
悍將隊與陳真簽約。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天與2020年季中選秀會第3輪指名球員陳真達成共識，以簽約金330萬元、月薪9萬元及激勵獎金30萬元的條件，簽下約1.5年的正式合約，周日正式向球團報到，也是悍將隊今年選秀會第2位完成簽約的球員。

1998年出生的陳真三級棒球時期均在新北市球隊，青棒就讀穀保家商，曾入選第11屆亞洲青棒錦標賽國手，不過高中時期尚無顯赫經歷，曾與隊友一起到悍將隊擔任球僮，協助球隊練球。

高中畢業後，陳真進入文化大學，除了努力精進球技，也以堅定的自律精神、超齡心態穩定前進，大三曾轟出7支全壘打，讓多位球評留下深刻印象。

從場邊協助練球的球僮，蛻變成受矚目的職業球星，陳真靠的是努力與不懈怠，悍將隊鼓勵他能早日發揮實力、登上一軍，協助球隊搶勝。

選秀 穀保家商 富邦悍將

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