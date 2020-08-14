中職／尼寇力7球退場 曾總：等二軍回報

樂天桃猿隊尼寇力今天在二軍登板，僅投7球就退場休息，洋投戰力亮起警報，猿隊總教練曾豪駒今天一軍賽前表示，目前還不清楚詳細狀況，要等二軍回報才知道。

尼寇力因為睡覺時壓到左手，導致肩膀肌肉夾擠發炎，下放二軍調整，今天是傷後首度登板，投7球被敲1支安打，另有1次四壞、1次觸身，1個出局數都沒抓到就退場。

曾豪駒表示，尼寇力日前牛棚練投狀況，看起來都OK，至於今天實戰出現什麼狀況？要等到二軍回報後才能確定。

猿隊目前在一軍有著卡本特、霸能以及威拉諾，前兩人防禦率在聯盟排名第五、第六，較不需擔心，威拉諾防禦率6.67，戰績1勝4敗，貢獻度較低，曾豪駒表示，威拉諾近幾場狀況穩定很多，「比之前要來得好。」

猿隊還有一名新洋投曼恩，預計16日隔離「出關」，至於會不會再找新的投手？曾豪駒表示，「球隊都有在看，但因為疫情的關係，投手可能也久沒出賽，狀況比較難掌握。」