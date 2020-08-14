中職／尼寇力控球不理想 在二軍還是挨打

樂天桃猿隊洋投尼寇力在二軍出賽，控球還是有問題，一個出局數都沒抓下便退場，最終承擔敗投，能否如願回歸一軍，充滿變數。

尼寇力日前因睡覺壓到手，導致肩膀肌肉夾擠發炎下二軍調整；總教練曾豪駒上周曾表示，尼寇力的最大問題是控球。

今天二軍比賽，猿隊出戰富邦悍將隊，尼寇力被敲出1支安打、投出1次保送、失3分皆為責失，狀況看起來仍讓人擔憂。

猿隊新洋投曼恩預定在下周出關，但仍須時間調整狀況，上一軍出賽還沒有時間表。

悍將隊洋投伍鐸今天先發，投6局被敲6安、失1分責失、拿到勝投，悍將隊終場以10：2擊敗猿隊。

伍鐸上周在一軍吞下7連敗，教練團讓他下二軍調整，15天後再視狀況而定，總教練洪一中認為他今年投得很辛苦，主因是沒有球速、變化球種有限。

悍將隊新洋投邦威在9日對統一獅隊先發投5局、失1分，雖承擔敗投，洪總對他的投球表現還算滿意。