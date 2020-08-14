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我是MVP／準備好了 潘武雄代打超前安

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

比賽時間：

8/13 星期四（編號第150場）

對戰組合：

中信兄弟vs.統一獅

MVP：

統一獅 潘武雄

單場成績：

1打數、1安打、1打點，代打超前分。

統一獅隊昨晚以5：3逆轉擊敗中信兄弟隊，取得對戰5連勝，「三老將」都有貢獻，潘威倫先發6局失3分，高國慶敲回第1分，而7局下潘武雄的代打敲回超前分，關鍵表現獲選MVP。

獅隊以3：3平手進入7局下，潘武雄在2出局、一三壘有人時，從兄弟中繼投手鄭凱文手中敲出右外野安打，去年對戰打擊率五成在此時發揮功效。

獅隊教練團寄望左打的潘武雄能對側投的鄭凱文建功，潘武雄表示，原本有提醒，若是鄭凱文上場中繼，自己要有所準備，「打出去雖然不是很強，但是好的結果。」

記者採訪開箱

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