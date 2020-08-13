中職／潘武雄代打敲回超前分 獅對兄弟5連勝

統一獅隊靠著潘武雄的關鍵代打敲回超前分，最終以5：3擊敗中信兄弟隊，拿下對戰五連勝、球隊三連勝，下半季戰績9勝5敗，續居第一，明天挑戰率先10勝。

兄弟在2局上蘇緯達先敲出左外野兩分砲，3局上周思齊再補上一發陽春砲，用兩發全壘打快速取得3：0領先；不過獅隊在4局下趁著米蘭達不穩，一口氣敲出5支安打，高國慶的一壘打有1分打點，林祖傑的二壘打則是帶回兩分，追平比數。

7局下獅隊攻勢再起，陳重廷敲安後，靠著推進上二壘，接著陳傑憲的滾地球，守方傳三壘刺殺不及，反形成一三壘有人，兩出局後，潘武雄代打敲出右外野安打，敲回超前分。

潘武雄的關鍵表現也獲選單場MVP，潘武雄表示：「一開始就說是鄭凱文上來就準備一下，當下已經準備好，打出去雖然不是很強，但是好的結果。」

8局下林安可面對陳柏豪敲出左外野陽春砲，幫獅隊再添一分，也是個人本季第25轟，超越鄭鎧文在2016年的24轟新人第一年紀錄，而王柏融在新人第二年曾敲出29轟。

獅隊先發投手潘威倫，以88球投完6局，被敲7支安打，幾次遇到危機，「外野三帥」蘇智傑、陳傑憲、林安可都有美技守備幫忙，最終只失3分，但無關勝敗。