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日職／宋家豪飆速151公里 吳念庭先發無緣對決

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
宋家豪。 資料照
宋家豪。 資料照

日職西武獅隊台將吳念庭本季第二度先發，今天對上樂天隊與宋家豪同場出賽，但因被代打換下，無緣上演台灣對決，樂天以7：4擊敗西武，拿下三連勝。

今天是吳念庭本季第二度先發，擔任第9棒、二壘手，首打席在2局下2出局、二壘有人時，面對松井裕樹，敲出游擊滾地出局，第二打席在4局下2出局後，面對酒居知史敲出捕手上方飛球出局。

樂天以7：3領先進入7局下，派出宋家豪登板中繼，面對7到9棒，眼看有機會對決吳念庭，不過2出局後，西武換上山川穗高代打吳念庭，宋家豪投出四壞保送後，又被高木涉敲出三壘打，丟掉1分，隨後用投手方向滾地出局，順利止血。

宋家豪今天總計1局失1分，被敲1安另有1保送，連兩場出賽皆失分，防禦率微幅上升到4.66，不過球速明顯回升，最快球速來到151公里，也有不少150公里左右的速球。

吳念庭在二軍打擊表現火燙，8月11日重返一軍，今天是本季繼7月12日後再度先發，總計2打數無安打，仍在等待個人一軍生涯首安出爐。

吳念庭 宋家豪 西武獅

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