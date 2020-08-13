日職／被今宮健太敲全壘打成關鍵 張奕記取經驗

歐力士隊台灣投手張奕本季初登板，繳出5局失3分的表現，不過打線不振，最終以1：3敗給軟銀隊，歐力士吞下6連敗，張奕則吞下個人跨季5連敗，張奕認為關鍵在2局挨轟，會好好記取教訓，下次登板再做修正。

暌違已久的一軍先發，張奕在首局就出現2次四壞，但無失分下莊，賽後他也坦言，「一開始因為太久沒有在一軍登板，心情上多少有一點緊張。」

2局下張奕被今宮健太敲出左外野陽春砲，又因為周東佑京的三壘打丟掉第2分，不過接下來兩局皆無失分，第3局還投出三上三下，張奕表示：「雖然前面站上投手丘無法保持冷靜穩定，但三局後覺得自己投球的平衡有變好，也有找回投球的感覺。」

張奕在5局下2出局後被連敲3安，丟掉本場第3分，總計用了87球，投5局，被敲6支安打，失掉3分，2次三振、3次保送，防禦率5.40，最快的一球150公里，三振掉柳田悠岐。

回顧這場比賽，張奕認為，2局下面對今宮健太投出的第1球就被敲出全壘打，是影響比賽勝負的關鍵投球，下次出賽會好好運用這次的經驗。