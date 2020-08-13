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日職／張奕對軟銀先發5局失3分 3度解決柳田悠岐

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
張奕先發五局失3分。 截圖自畫面
張奕先發五局失3分。 截圖自畫面

歐力士隊台灣投手張奕睽違324天再度回到一軍先發，今天作客軟銀隊，本季初登板繳出投5局失3分的成績單，不過退場時仍以1：3落後，無緣中止個人連敗。最終比賽歐力士仍是以1：3輸給軟銀，張奕吞下敗投。

歐力士1局上就靠著山足達也陽春砲，取得1：0領先，張奕在1局下登板，自己製造亂流，面對周東佑京、中村晃都投出四壞保送，所幸靠著左、右外野手各一次美技接殺，避免失分。

不過張奕在2局下面對今宮健太的一顆139公里滑球，被擊出左外野陽春砲，2出局一壘有人時，又被周東佑京敲出三壘打，再失1分，反以1：2落後。

3、4兩局無失分後，張奕在5局下又遇到狀況，2出局後被連敲3安，明石健志的二壘打造成傷害，失掉本場第3分，投完5隨，張奕後退場休息。

張奕今天總計用了87球，投滿5局，被敲6支安打，包括一發全壘打，失掉3分，防禦率5.40，另有2次三振、3次四壞保送；張奕去年對軟銀同樣失3分，但僅投4.2局退場，上一次在一軍投滿5局已是去年8月15日對西武獅隊。

軟銀強打柳田悠岐近況極佳，前兩場對歐力士單場都有3安表現，其中包括2轟、5打點，也是張奕賽前點名特別警戒的對象，今天兩人三度對決，張奕賞給柳田悠岐2次三振、1次飛球出局。

張奕 歐力士 軟銀

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