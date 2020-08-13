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中職／原圈的力量回饋花蓮 林靖凱很有感

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊「原圈的力量」回饋花蓮後山基層棒球第二天，獅隊球員賽前提早來到花蓮棒球場，指導花蓮後山基層棒球隊。圖／統一獅球團提供
統一獅隊「原圈的力量」回饋花蓮後山基層棒球第二天，獅隊球員賽前提早來到花蓮棒球場，指導花蓮後山基層棒球隊。圖／統一獅球團提供

統一獅隊「原圈的力量」回饋花蓮後山基層棒球來到第二天，今日中午統一獅蘇智傑、林威志、林祐樂、林靖凱，特別利用賽前練習前，提早來到花蓮棒球場，指導花蓮後山基層棒球隊。

今日棒球教室指導活動，安排中正國小、瑞穗國小、玉里國小及平和國中來到花蓮棒球場，也分別安排投球、內野守備、外野守備和基礎訓練指導，每個選手把握難得機會，把自己在職棒場上所學的訓練方式分享給每一位小朋友，透過變化性的組合訓練，讓孩子們從訓練中找尋樂趣，並了解每種不同訓練的用意與目的。

本次棒球教室對於林靖凱非常特別，這是他第一次指導後山基層棒球，林靖凱表示：「對於關懷盃以前都是看學長參加，自己未曾來到花東地區指導基層，今天從這些孩子們身上看到一份熱情和活潑，很珍惜這一切，大家都很專心投入練習，未來如果還有機會也想參與關懷盃活動幫助基層。」

2018年統一獅來到花蓮比賽時，曾安排蘇智傑和林威志來到太巴塱國小少棒隊指導，而光復鄉也是林威志出身地，今年球團與原棒協合作集結花蓮地區基層棒球隊來到棒球場，可以一次指導多間學校，讓更多基層打棒球的孩子受惠，林威志表示：「今年球團這樣的安排真的很不錯，多一些管道和活動，讓我們可以幫助更多孩子，是一件很棒的事情。」

棒球教室結束後，原棒協及統一獅也特別準備練習球、捕手護具、Ｔ恤、麥香飲料贈送給中正國小、瑞穗國小、玉里國小及平和國中，給予實質上資源幫助。

統一獅隊「原圈的力量」回饋花蓮後山基層棒球第二天，獅隊球員賽前提早來到花蓮棒球場，指導花蓮後山基層棒球隊。圖／統一獅球團提供
統一獅隊「原圈的力量」回饋花蓮後山基層棒球第二天，獅隊球員賽前提早來到花蓮棒球場，指導花蓮後山基層棒球隊。圖／統一獅球團提供
統一獅隊「原圈的力量」回饋花蓮後山基層棒球第二天，獅隊球員賽前提早來到花蓮棒球場，指導花蓮後山基層棒球隊。圖／統一獅球團提供
統一獅隊「原圈的力量」回饋花蓮後山基層棒球第二天，獅隊球員賽前提早來到花蓮棒球場，指導花蓮後山基層棒球隊。圖／統一獅球團提供
統一獅隊「原圈的力量」回饋花蓮後山基層棒球第二天，獅隊球員賽前提早來到花蓮棒球場，指導花蓮後山基層棒球隊。圖／統一獅球團提供
統一獅隊「原圈的力量」回饋花蓮後山基層棒球第二天，獅隊球員賽前提早來到花蓮棒球場，指導花蓮後山基層棒球隊。圖／統一獅球團提供

棒球 統一獅 林靖凱

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