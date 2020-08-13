中職／統一獅隊假面騎士主題趴 成功闖關贈限量貼紙

統一獅隊下半季第三波主題活動，將於8月29日、30日於台南棒球場熱鬧登場，今年統一獅隊推出全新聯名「統一獅Ｘ假面騎士主題趴」，連續兩天都推出「過五關」挑戰，完成闖關任務者即可獲得限量「假面騎士」貼紙。

統一獅隊「統一獅Ｘ假面騎士主題趴」特別取得日本授權，將原汁原味從日本引進假面騎士動作劇，來到台南棒球場與球迷和粉絲，進行為期兩天的互動主題活動。

連續兩天下午14：30，台南棒球場大門口廣場將規劃假面騎士Ｘ統一獅遊戲任務區，規劃「必中!擊退修卡」、「修卡疊疊樂」、「假面騎士踢」、「騎士任務挑戰」及「尋找假面騎士」五項遊戲關卡，歡迎球迷持票進行闖關任務。

完成闖關任務者即可兌換本次系列限量推出的「假面騎士1號」及「假面騎士Zero one」貼紙，每場限量1500份，換完為止。