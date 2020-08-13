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日職／張奕一軍登板先發對軟銀 次局挨轟失一分

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
張奕先發對決軟銀。 截圖自畫面
張奕先發對決軟銀。 截圖自畫面

官方比賽紀錄

張奕逐局投球表現：

●一局下：歐力士一局上先攻靠著山足達也陽春砲先攻下一分，以1:0領先。張奕帶著一分領先登板。

面對軟銀第一位打者周東佑京，四壞保送上壘。二棒柳田悠岐，左外野高飛球接殺，一出局。三棒中村晃上場，一壘跑者盜向二壘，再度保送三棒打者，一、二壘有人。四棒栗原陵矢擊出右外野飛球接殺，兩出局。五棒明石健志，左邊界外飛球接殺，三出局未失分，單局用球23球。

●二局下，歐力士1:0領先。張奕面對軟六棒今宮健太，被擊出左外野全壘打，兩隊形成1:1。七棒洋將W.BALENTIEN，左外野飛球接殺出局。八棒甲斐拓也，四壞球保送上一壘。九棒松田宣浩

【賽前報導】

相隔324天，歐力士隊台灣投手張奕終於在今天重返一軍投手丘，面對去年吞下首敗的軟銀隊，要以「挑戰者」的心態對決，而張奕點名特別防範的軟銀打者柳田悠岐，今天擔任第二棒。

去年底張奕在世界12強賽繳出好投，被看好扛起今年歐力士先發輪值，不料開季前因為手肘不適，下放二軍調整，到今天終於重新被登錄一軍。

張奕上一次在一軍先發是去年9月24日，面對火腿隊投4局失3分，被敲5支安打，在一軍的第一年，累積出賽8場，6場先發，拿下2勝4敗，防禦率5.93，27.1局，失20分（18分自責），有17次三振、9次四壞、1次觸身。

歐力士目前正處5連敗的逆境，近14場比賽吞下11敗，投打失調之下，戰績跌到太平洋聯盟最後一名，張奕今日先發不僅肩負球隊止敗任務，也要為自己中止去年對戰軟銀以來的4連敗。

軟銀今天先發投手大竹耕太郎，同為本季初登板，去年戰績5勝4敗、防禦率3.82；柳田悠岐本季表現優異，本季打擊率3成91在兩聯盟都排第一，14發全壘打則並列洋聯第2，35分打點排名洋聯第5。

張奕 軟銀 歐力士

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