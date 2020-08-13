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日職／澡堂巧遇張奕 日記者看見「飢餓精神」

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
張奕。 截圖自畫面
張奕。 截圖自畫面

歐力士隊台灣投手張奕將在今天登板出戰軟銀隊，也是本季初登板，日本媒體「體育日本」記者特別分享自己在2017年巧遇張奕，想要名正言順使用一軍澡堂的小故事，感覺到他永不滿足的「飢餓精神」。

「體育日本」記者湯澤涼表示，在2017年、張奕進入職棒的第一年春訓，球隊休假日時，湯澤涼在大眾澡堂看到一名全身充滿肌肉的男子，仔細一看竟然是張奕。

大眾澡堂的費用是一人590日圓（約162元台幣），歐力士二軍雖然沒有公共浴池，不過走路10分鐘的路程就能到一軍宿舍，裡面的澡堂，非住宿者也可花1000日圓（約275台幣）進入使用。

令人好奇張奕的想法為何？張奕向湯澤涼表示：「果然還是想成為支配下的選手，並且入選一軍，到時候再正大光明的進去。」

張奕在2016年以育成第一指名選手的身分加入歐力士，棄打從投後找到定位，去年拿下生涯首勝，並且在年底的世界12強棒球賽代表中華隊投出好成績，獲選賽事最佳先發投手和防禦王兩大獎項。

今年開季前卻出現右手肘不適的狀況，導致張奕直到今天才迎接本季初登板，有了這次經驗，張奕也對身體有更高的保護意識，每天進行電療、超音波治療。

張奕坦言，當初知道可能要花半年時間歸隊，難免也會有「今年就這樣結束了嗎？」的負面想法，希望不要為球隊添麻煩，而是繼續為球隊貢獻。

張奕 歐力士 中華隊

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