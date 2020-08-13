中職／聯盟回饋列車花蓮啟航 贈送11箱球給基層球隊

中華職棒於12至16日在花蓮舉辦例行賽，首場回饋列車也啟航，會長吳志揚今天致贈11箱職棒比賽用球給花蓮基層棒球隊，希望藉由贈棒球用具幫助各級學校發展基層棒球。

吳志揚共送了1320顆棒球給花蓮當地基層棒球隊，包含中原國小、新城國小、光復國小、玉里國小、瑞穗國小、中正國小、瑞穗國中、花崗國中、四維高中、化仁國中及光復國中等11所學校。

吳志揚表示，聯盟一向關心基層棒球，這幾年也與花蓮縣政府保持良好互動。感謝花蓮縣政府重視棒球，培育許多棒球好手，期待能在職棒的舞台上看到更多來自花蓮的球員成長茁壯。

花蓮縣教育處代理處長饒忠也出席，並與吳志揚一同為中職31年回饋列車首航揭開序幕。饒忠除了感謝中職選擇花蓮作為回饋列車首站，提供豐富的職棒資源，也勉勵小球員好好珍惜及使用職棒比賽用球，未來有機會能夠成為優秀的職棒選手。

中華職棒回饋列車自2002年起巡迴台灣各地，至今已邁入第19年，走訪超過250間學校。一路走來深獲各界支持，集結各方資源，挹注能量給需要幫助的學校發展基層棒球環境，為台灣棒球傳遞關懷與希望，協助各地基層棒球蓬勃發展。

回饋列車棒球教室活動將於明天在化仁國中登場，由中職秘書長馮勝賢與統一7-ELEVEn獅隊首席教練高志綱，親自指導小球員棒球知識，透過職業級現場教學，傳授棒球經驗，提升小球員自身球技。