日職／跟進英文轉播 洋聯比賽將在美國播出

繼中華職棒推出英文轉播、韓國職棒登上美國ESPN頻道後，日本職棒也拓展海外觀眾，太平洋聯盟近日與For the Fans頻道合作，首度搭配英語播報在美國播出。

太平洋聯盟行銷部門以電郵向中央社表示，過去日本職棒曾以錄影方式在美國頻道播出過，這是太平洋聯盟史上第一次，與美國頻道合作，超過200場比賽在美國播出，從8月到11月季賽結束。

聯盟方面表示，藉由比賽在美國播出，不只吸引球迷觀賞，更希望美國球員對於日本職棒和太平洋聯盟進一步認識，未來有機會到日本打球。

日本棒球的水準是太平洋聯盟的賣點，野茂英雄、鈴木一朗、田中將大、大谷翔平等在美國職棒轟動一時的歷代日本明星，都來自日職兩聯盟之一的太平洋聯盟。

對美國的內行球迷而言，觀察未來可能挑戰大聯盟的日本球員外，外籍洋將也是焦點，例如在大聯盟5度入選明星賽的外野手瓊斯（Adam Jones）今年效力歐力士隊。

過去也有許多在日本表現優異的洋將，重返美國大聯盟，如紅雀投手米柯拉斯（Miles Mikolas）。

藉這機會，旅日台灣球員也增加在美曝光機會，太平洋聯盟旗下6支隊伍中，有羅德隊投手陳冠宇、火腿隊外野手王柏融、西武獅內野手吳念庭、歐力士隊投手張奕、樂天投手宋家豪等台灣人。

疫情影響下，亞洲棒球意外獲得拓展海外市場的契機。棒球界龍頭的美國職棒遲到7月底開打，亞洲職棒成了世界棒球迷的替代方案，台灣的中華職棒4月「搶頭香」開幕受國際關注。

中華職棒（CPBL）掌握難得的聚光燈，用網路平台推特進行英語轉播，最高每場比賽有百萬人次收視。韓國職棒（KBO）鋒頭更健，5月與美國權威運動頻道ESPN合作，特有的韓式甩棒令美國觀眾驚奇。