中職／高國輝腰痛仍想打 轟出史上首支代打再見滿貫砲
富邦悍將隊今在主場與樂天桃猿隊互換領先，最終在9局下，悍將隊靠著高國輝敲出中職史上第一支代打滿貫砲，以10：6擊敗猿隊，高國輝表示：「原本只想打外野高飛球，就可以結束比賽，沒想到飛出去。」
悍將隊在4局下蔣智賢的三分砲加上林益全的陽春砲，兩人連兩打席開轟，幫助悍將隊將比數超前為4：1，不料先發投手羅力6局投完退場後，牛棚開始失血。
猿隊在7局上開始反擊，廖健富、林泓育的一壘打各帶有1分打點，陳俊秀再敲出中外野二壘打，雖然自己在二三壘間被夾殺出局，不過2分打點已經進帳，猿隊逆轉取得5：4領先；8局上林承飛安打再添一分。
面對兩分落後，悍將先在8局下靠著王正棠的兩分砲追平，9局下林哲瑄一壘打、張進德二壘打加上蔣智賢被敬遠保送，高國輝上場代打，敲出再見滿壘全壘打。
高國輝因為上周開始腰部不舒服，教練團安排他多休息，但是看到球隊好不容易追平，而且有機會逆轉，高國輝表示：「我自己跟教練講，讓我打打看，前一局其實就準備好。」
悍將隊總教練洪一中表示，兩隊其實都有一些失誤，自家投手有些太過緊張，8局林益全因不死三振上壘後，就有考慮讓高國輝代打，但後面也有適合的時機。
看到林哲瑄、張進德安打加上蔣智賢被保送，滿壘1出局的大好局面，高國輝表示：「當下只想打高飛球，算是基本功，不過打出去的感覺很好，知道不會留在場內。」
至於腰部傷勢，高國輝說：「打完之後感覺都還不錯。」明天悍將隊無賽事，高國輝還可多休息一天，後天將移師花蓮對戰統一獅隊。
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