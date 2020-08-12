中職／高國輝腰痛仍想打 轟出史上首支代打再見滿貫砲

富邦悍將隊今在主場與樂天桃猿隊互換領先，最終在9局下，悍將隊靠著高國輝敲出中職史上第一支代打滿貫砲，以10：6擊敗猿隊，高國輝表示：「原本只想打外野高飛球，就可以結束比賽，沒想到飛出去。」

悍將隊在4局下蔣智賢的三分砲加上林益全的陽春砲，兩人連兩打席開轟，幫助悍將隊將比數超前為4：1，不料先發投手羅力6局投完退場後，牛棚開始失血。

中職悍將對桃猿之戰，悍將隊高國輝（右）在九局下擊出職棒史上首次代打滿貫再見全壘打接受總教練洪一中握手道賀。記者侯永全／攝影

猿隊在7局上開始反擊，廖健富、林泓育的一壘打各帶有1分打點，陳俊秀再敲出中外野二壘打，雖然自己在二三壘間被夾殺出局，不過2分打點已經進帳，猿隊逆轉取得5：4領先；8局上林承飛安打再添一分。

面對兩分落後，悍將先在8局下靠著王正棠的兩分砲追平，9局下林哲瑄一壘打、張進德二壘打加上蔣智賢被敬遠保送，高國輝上場代打，敲出再見滿壘全壘打。

高國輝因為上周開始腰部不舒服，教練團安排他多休息，但是看到球隊好不容易追平，而且有機會逆轉，高國輝表示：「我自己跟教練講，讓我打打看，前一局其實就準備好。」

中職悍將對桃猿之戰，悍將隊高國輝在九局下擊出職棒史上首次代打滿貫再見全壘打接受總教練洪一中握手道賀。記者侯永全／攝影

悍將隊總教練洪一中表示，兩隊其實都有一些失誤，自家投手有些太過緊張，8局林益全因不死三振上壘後，就有考慮讓高國輝代打，但後面也有適合的時機。

看到林哲瑄、張進德安打加上蔣智賢被保送，滿壘1出局的大好局面，高國輝表示：「當下只想打高飛球，算是基本功，不過打出去的感覺很好，知道不會留在場內。」