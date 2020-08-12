快訊

陳其邁登廣告撐香港 柯文哲批：全是選舉操作

這個金融商品 彭淮南擋了一輩子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／蘇智傑雙響砲助獅勝兄弟 逼近花蓮開轟紀錄

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
獅隊蘇智傑單場雙響砲。 報系資料照
獅隊蘇智傑單場雙響砲。 報系資料照

統一獅隊移師花蓮棒球場，自家打者蘇智傑是最大贏家，加上今晚的雙響砲，生涯在花蓮球場敲出七轟，位居史上第二多，幫助球隊以10：0擊敗中信兄弟隊，賽後又可領到全壘打獎金，堪稱「花蓮紅包王」。

蘇智傑先在一局下轟出兩分砲，率先得分，六局下再補上一發兩分砲，將比數拉開到8：0，也是個人本季第22轟、生涯花蓮球場第7轟，距離聯盟紀錄的彭政閔生涯花蓮球場8轟已不遠。

近年在花蓮棒球場敲出全壘打的球員，縣政府慣例會頒發「全壘打獎金」，今天縣長徐榛蔚擔任開球嘉賓，也宣布依照往例球員每敲一轟，就能獲得一萬元獎金。

蘇智傑去年8月11日在花蓮球場單場敲出三響砲，已經大賺三萬紅包錢，當時他也誠實的說，確實想要打全壘打賺獎金，「還是要賺一點奶粉錢。」

獅隊全場敲出15支安打，除了蘇智傑3打數2安打、4打點的傑出表現外，陳傑憲也有3安打、2打點、3得分的成績。

獅隊先發洋投布雷克7局僅被敲1支安打，無失分，有4次三振、4次保送，繳出來台代表作，也收下個人在中職生涯的首勝；兄弟廖乙忠5.1局失8分吞敗，魏碩成生涯初登板，中繼1局無失分，被敲1支安打，1次三振。

蘇智傑

延伸閱讀

中職／朱育賢百轟速率快 看好林安可刷新紀錄

中職／下半季球不彈 高國輝改打平後狂轟

中職／下半季砲管消失 蘇智傑修正擊球仰角

中職／還沒先發已吞敗投 獅洋投布雷克4日迎戰兄弟雪恥

相關新聞

中職／高國輝腰痛仍想打 轟出史上首支代打再見滿貫砲

富邦悍將隊今在主場與樂天桃猿隊互換領先，最終在9局下，悍將隊靠著高國輝敲出中職史上第一支代打滿貫砲，以10：6擊敗猿隊，...

中職／蘇智傑雙響砲助獅勝兄弟 逼近花蓮開轟紀錄

統一獅隊移師花蓮棒球場，自家打者蘇智傑是最大贏家，加上今晚的雙響砲，生涯在花蓮球場敲出七轟，位居史上第二多，幫助球隊以1...

日職／張奕練投備戰軟銀 不談復仇想挑戰

日職歐力士隊台灣投手張奕今天進牛棚練投，為了明天的先發備戰，要從去年吞下首敗的球隊身上中止自己的連敗成績，張奕表示：「因...

中職／朱育賢百轟速率快 看好林安可刷新紀錄

樂天桃猿隊朱育賢在8月9日敲出生涯第一百轟，為中職史上第22人，也是選秀第七輪達陣第一人，對於成為後段輪次的進來的球員，...

中職／二軍成績難複製 味全明年需雙洋砲支援

2020年進入下半球季，代表距離味全龍隊重返職棒一軍殿堂的日子只剩半年多。靠著去年季中選秀、擴編選秀及網羅戰力外的球員，今年味全在二軍賽場就已繳出不錯的成績，團體的投、打、守數據都是聯盟前段班，個人成

日職／陽岱鋼二軍對火腿2支0 王柏融未出賽無緣碰面

旅日讀賣巨人隊台灣野手陽岱鋼，下二軍後今天首場出賽與火腿隊交手，2打數沒有安打表現，吞下1次三振；火腿隊王柏融今天沒有出...

中職／雨神救援 暫解猿隊投手荒

昨天午後的一場大雨，為樂天桃猿隊稍稍紓解投手荒，本周不需用到第五號先發，養傷中的翁瑋均目前情況好轉，最快下周歸隊，林柏佑...

中職／自責拖油瓶 藍寅倫二軍練心態

樂天桃猿隊外野手藍寅倫因守備失誤自責「拖油瓶」，到二軍練好再上，心態重建後在今天重返一軍，對戰富邦悍將隊擔任先發第七棒、...

日職／本季初登板 張奕預定13日先發戰軟銀

去年世界棒球十二強賽的最佳先發投手張奕，本季日職一軍初登板的日子終於要到來，根據日本媒體報導，他預定明天扛起先發，對手為...

中職／悍將救打線 互調打擊教練換手氣

富邦悍將隊上半季戰績墊底，上周吞下一勝四敗後，下半季再淪落爐主，球團昨天進行教練團異動，將一、二軍打擊教練互調，羅根上一...

日職／宋家豪挨陽春砲掉分 吳念庭同場出賽

樂天金鷲隊今天與西武獅隊展開六連戰，樂天首戰以7：5贏球，兩位台灣好手宋家豪與吳念庭同場出賽，宋家豪中繼1局，挨了洋砲梅...

日職／陽岱鋼何時返一軍？ 巨人監督：狀況能先發時

陽岱鋼加盟讀賣巨人隊第四年，第一次在沒有受傷的情況下被降二軍，監督原辰德提到對陽岱鋼再返一軍的期望，希望他能重返先發為目...

熱門新聞

中職／二軍成績難複製 味全明年需雙洋砲支援

NBA／本季2度單場轟61分 里拉德率拓荒者擒獨行俠

林燈盃籃賽／兒子成猛牛軍 田本玉放手給教練操

NBA／隊友私下最愛來自己房間 戴維斯親揭背後原因

NBA／喊話送弟弟驚喜 柯瑞預告可能穿獨行俠球衣現身

NBA／安戴托昆波頂撞對手遭驅逐 無礙公鹿擊敗巫師

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。