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中職／蘇智傑雙響砲助獅勝兄弟 逼近花蓮開轟紀錄
統一獅隊移師花蓮棒球場，自家打者蘇智傑是最大贏家，加上今晚的雙響砲，生涯在花蓮球場敲出七轟，位居史上第二多，幫助球隊以10：0擊敗中信兄弟隊，賽後又可領到全壘打獎金，堪稱「花蓮紅包王」。
蘇智傑先在一局下轟出兩分砲，率先得分，六局下再補上一發兩分砲，將比數拉開到8：0，也是個人本季第22轟、生涯花蓮球場第7轟，距離聯盟紀錄的彭政閔生涯花蓮球場8轟已不遠。
近年在花蓮棒球場敲出全壘打的球員，縣政府慣例會頒發「全壘打獎金」，今天縣長徐榛蔚擔任開球嘉賓，也宣布依照往例球員每敲一轟，就能獲得一萬元獎金。
蘇智傑去年8月11日在花蓮球場單場敲出三響砲，已經大賺三萬紅包錢，當時他也誠實的說，確實想要打全壘打賺獎金，「還是要賺一點奶粉錢。」
獅隊全場敲出15支安打，除了蘇智傑3打數2安打、4打點的傑出表現外，陳傑憲也有3安打、2打點、3得分的成績。
獅隊先發洋投布雷克7局僅被敲1支安打，無失分，有4次三振、4次保送，繳出來台代表作，也收下個人在中職生涯的首勝；兄弟廖乙忠5.1局失8分吞敗，魏碩成生涯初登板，中繼1局無失分，被敲1支安打，1次三振。
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