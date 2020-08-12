中職／雨神救援 暫解猿隊投手荒

昨天午後的一場大雨，為樂天桃猿隊稍稍紓解投手荒，本周不需用到第五號先發，養傷中的翁瑋均目前情況好轉，最快下周歸隊，林柏佑有望歸隊。

翁瑋均因右手肘輕微發炎，在8月6日被下放二軍，需要等待十天才能回歸，昨天是傷後首次傳接球，總教練曾豪駒表示，手肘的狀況有變好，就看接下來牛棚練投後，再評估恢復狀況。

翁瑋均上周輪值由洪聖欽暫代，這周因下雨延賽，猿隊少打一場，也不須找人替補，若下周翁瑋均仍趕不上歸隊，目前二軍的張喜凱、萬昭清都是可能人選，張喜凱今天在二軍對中信兄弟隊，投7局無失分，被敲4安。

洋投尼寇力日前因睡覺壓到手，導致肩膀肌肉夾擠發炎，預計本周到二軍登板先發，評估投球狀況，而新洋投曼恩有望在下周出關，但仍須時間調整。

猿隊牛棚投手下半季表現不錯，二軍也還有一名戰力等待加入，曾豪駒表示，最近有機會會將林柏佑升上一軍；林柏佑因脊椎神經有輕微壓迫下放二軍，7月29日重新出賽至今，出賽5場，4局失3分，送出5次三振。