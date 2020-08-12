日職／陽岱鋼二軍對火腿2支0 王柏融未出賽無緣碰面

旅日讀賣巨人隊台灣野手陽岱鋼，下二軍後今天首場出賽與火腿隊交手，2打數沒有安打表現，吞下1次三振；火腿隊王柏融今天沒有出賽，巨人隊終場以8比5拿勝。

旅日讀賣巨人隊二軍今天與火腿隊二軍交手，巨人隊野手陽岱鋼先發打第5棒、指定打擊，2局打擊機會敲出投手方向滾地球出局，4局選到四壞保送，5局吞下三振，7局打擊機會被換代打下場，陽岱鋼今天總計2打數沒有安打。

火腿隊今天首局有攻勢，靠著樋口龍之介3分砲，開賽取得領先，巨人隊3局追分，山本泰寬敲出陽春砲，1人出局後山瀬慎之助也開轟，陽春砲幫助球隊將比分追至2比3。

巨人隊4局靠著安打、接連3次四壞保送，滿壘時擠回1分，5局再靠著接連3支安打送回超前分；巨人隊7局靠著吉川大幾二壘打開啟攻勢，單局4安、3保送（1次觸身球保送），一口氣打了10人次，攻下4分大局、奠定勝基。

火腿隊7局下半追分，郡拓也敲出2分砲，但攻勢沒有延續，沒能再添分數，火腿隊吞下敗仗。