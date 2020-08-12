中職／自責拖油瓶 藍寅倫二軍練心態

樂天桃猿隊外野手藍寅倫因守備失誤自責「拖油瓶」，到二軍練好再上，心態重建後在今天重返一軍，對戰富邦悍將隊擔任先發第七棒、右外野手，藍寅倫說：「下去沒有不好，就是再練。」

藍寅倫上半季雖然帳面上僅3次失誤，但有不少隱形的守備瑕疵，他自己也知道，「不是只有一球，有很多可以處理好的球都沒處理好，守備狀況很多，身體、判斷都變得遲鈍。」

連串的守備失誤，對藍寅倫的心理是一大打擊，總教練曾豪駒也說：「他下去主要是調整心理狀況。」藍寅倫說：「那時候一直出包，自己都覺得很丟臉，是球隊的拖油瓶，身為職業選手，這樣不行。」

守備失誤連帶影響打擊狀況，藍寅倫在7月7日被下放二軍，藍寅倫說：「下去一定會失望，但還是要把問題解決，貓總（曾豪駒）也說了一些鼓勵的話。」

下放二軍後，藍寅倫在外野教練鍾承祐和總教練劉榮華的幫忙下，重練守備基本功，劉榮華分享親身經驗以及守備技巧，藍寅倫說：「像是牆邊的球該怎麼去接、腳步上的判斷，這些都有幫我加強。」

藍寅倫也漸漸找回打擊手感，7月7日開始在二軍出賽15場，60打數敲出22安打，打擊率3成67，共有6轟、22打點，藍寅倫說：「不敢說狀況很好，但打擊、守備，是有比還沒下去之前那陣子好很多。」