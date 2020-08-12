日職／張奕練投備戰軟銀 不談復仇想挑戰

日職歐力士隊台灣投手張奕今天進牛棚練投，為了明天的先發備戰，要從去年吞下首敗的球隊身上中止自己的連敗成績，張奕表示：「因為是面對軟銀隊，與其說是復仇者，不如說會以挑戰者的心態去迎戰。」

張奕去年8月22日生涯首度對上軟銀，在5局2出局後開始崩盤，從無失分變失3分，最終先發4.2局，丟4次保送，失掉3分退場，不僅中止個人2連勝，還吞下日職生涯首場敗投，目前處於4連敗。

今年張奕因手肘傷痛關係，開季先在二軍休養，復出後已在二軍出賽4場，1勝1敗，防禦率1.86，如今回到一軍先發，張奕說：「花了半年時間才復出，心態上已經準備好，今年還沒有結束，之前帶給球團跟球隊麻煩，從現在開始我會努力貢獻。」

明天面對軟銀隊，張奕認為「怪力男」柳田悠岐是最需要警戒的打者，「但如果太過注意對方的話，有時身體反而會僵硬，就相信自己的球種，投就對了。」