中職／朱育賢百轟速率快 看好林安可刷新紀錄

樂天桃猿隊朱育賢在8月9日敲出生涯第一百轟，為中職史上第22人，也是選秀第七輪達陣第一人，對於成為後段輪次的進來的球員，朱育賢想說：「後面才進來職棒，不代表你不行。」

朱育賢的職棒生涯從2016年起步，憑藉優異的打擊能力，很快站穩一軍，去年締造30轟的個人新高，今年打到現在也已累積16轟，連續五年達成單季10轟。

百轟得以快速累積，朱育賢感謝猿隊前任總教練洪一中、現任總教練曾豪駒，「洪總安排我先發，讓我站穩一軍，貓總在技術面幫助我很多，還有一路以來的基層教練，都很感謝他們。」

朱育賢今年開季前2戰敲出5支全壘打，也以13場、55打席、51打數，締造最速開季10轟紀錄，不過5月中旬開始遇到低潮，最久近1個月未曾開轟，百轟與99轟也相隔了20天。

雖然長打陷入低潮，朱育賢的打擊率仍維持一定水準，至今天賽前打擊率為3成55，朱育賢笑說：「總不能打不好還想打全壘打吧？先把球打強勁，全壘打自然會發生，不會想那麼多，像百轟當下也不覺得會是全壘打。」

生涯100發全壘打中，最令朱育賢印象深刻的是生涯第11轟，8月12日在桃園棒球場敲出的代打滿貫全壘打，幫助球隊將比分追到1分落後，朱育賢說：「雖然球隊輸球，但印象很深，因為我是在陳大哥（陳金鋒）後面，叫我代打有點意外。」

下一個接近百轟的是統一獅隊蘇智傑，也是朱育賢文化大學的學弟，達陣機會很大，朱育賢也點名另一名學弟林安可，看好他的開轟速率能刷新最快紀錄，「他的爆發力很好，只要能保持今年這種新人純粹的心態，不去想太多，就有機會。」

中職目前百轟場次最快紀錄是高國輝的364場、1551打席、1364打數，朱育賢在場次排第四，打席、打數都是第二，林安可今年24轟暫時位居全壘打王，生涯目前出賽101場、440打席、382打數，累積26轟。