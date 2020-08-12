中職／二軍成績難複製 味全明年需雙洋砲支援

2020年進入下半球季，代表距離味全龍隊重返職棒一軍殿堂的日子只剩半年多。靠著去年季中選秀、擴編選秀及網羅戰力外的球員，今年味全在二軍賽場就已繳出不錯的成績，團體的投、打、守數據都是聯盟前段班，個人成績更是暫居全壘打、安打、盜壘、打點、防禦率、勝投、救援成功等項目的領先地位。加上龍隊今年又選入王維中、廖任磊等旅外好手，迎戰明年的挑戰已有充份的準備。

另一項對味全龍隊的利多政策，就是依據新球團加盟辦法，明年他們登上一軍之後洋將可以比其他隊多1個名額，就是註冊5名，一軍可登錄4名，同時上場3名。不過有個限制是，一軍登錄的4名洋將不可皆為野手或投手，換句話說，就是明年龍隊陣容一定會有久違的外籍打者出現。

實際上即使不用規定，球團大概都知道，知名度足夠的外籍打者，有替新球隊打響名氣的效果，這幾年除了接手冠軍隊伍的富邦及樂天外，包含義大及中信第一年都採用外籍打者的策略，來提振士氣。義大犀牛首年就網羅美國大聯盟球星曼尼(Manny Ramírez)助拳，無論戰績、話題、票房及周邊商品都有絕大的幫助。隔年中信兄弟進場後，找來11年大聯盟經驗的羅培茲(Felipe López)，只可惜他水土不服，提早遭到解約。味全龍隊去年冬季聯盟，則找來日本傳奇球星川崎宗則，短短幾個月話題性十足，替龍隊爭取不少版面。

當年義大就是靠曼尼打響球隊名號，以及提振士氣，味全明年應該也要找幾位具名氣及實力的洋砲助拳。 聯合報系資料照片

今年全球職棒圈因新冠肺炎(COVID-19)的影響，許多國外的賽事減少或取消，要能夠直接觀察外援並不容易。因此味全龍隊已提早著手進行找尋洋將的作業，所幸目前不少小聯盟球員因失業或沒有出賽機會，更願意與台灣球隊接觸，讓龍隊可以有更多選擇。葉君璋總教練表示將視年底擴編選秀的結果，再決定3投1野或2投2野，代表不只外籍打者再現，而有可能重現「雙洋砲」的陣容。

不過對於3投1野或2投2野，真正的關鍵不一定是年底擴編選秀的結果，而是前面提到明年龍隊同時可上場3名洋將的政策。若是3投1野，最多只有1投1野會同時上場，因此同時只會有2名洋將，無法展現多一名洋將的優勢。因此唯有採用2名外籍野手以上的安排，搭配洋投先發時，才能出現3名洋將上場的情況。這樣的政策，恰巧與今年日、韓職棒放寬洋將的規定一樣，而他們有志一同，都排出雙洋砲，甚至三洋砲的打線陣容。

有優異攻守能力的外籍打者，不但可以提振士氣，還可以製造話題，如果找到好用的雙洋砲，那更有加乘效果。 聯合報系資料照片

中職前一次出現雙洋砲是在2015年，還沒有組成黃金打線的中信兄弟，為了補強戰力，找回前一年表現不錯的二壘手耐克(Jim Negrych)，再找來游擊手佩卓(Jaime Pedroza)。兩人組成的雙洋砲與二游防線，雖然不是轟天雷型的漫天砲火，但已足以讓當年球隊的打擊表現明顯提升，同時製造許多話題，只可惜因為球團政策改變，兩人季中陸續遭解約離隊。

味全龍目前的陣容，已經有許多球員有主力打者的實力，他們在二軍都有一定的打擊表現。但就如同隊長林旺衛的經歷，二軍打得好不一定能複製到一軍，因此他們明年到一軍時，表現又要另外觀察。即使有劉基鴻、黃柏豪等人的助陣，但真的到了一軍時，球隊仍需要更多火力支援，確實可以考慮雙洋砲組合。另一方面包含捕手、游擊手等很多位置，球員經驗不足，外援可以替他們爭取更多養成時間。

有鑑於打擊年再現的狀況，各隊目前火力都非常兇猛，味全龍靠這些經驗尚不足的球員，戰力仍略顯不足。另一方面，睽違這麼多年重返一軍，絕對需要營造更多話題，來吸引球迷關注。既然聯盟放寬味全龍明年的洋將政策，基於戰力最大化及話題性考量，都該認真考慮引進雙洋砲，當然不能只有元年馬斯和麥克的水準。除了增加比賽張力，找回龍魂的激情，搞不好其他隊也會因此想找外籍洋將，更多真正的強打加入，讓中職比賽越來越刺激。