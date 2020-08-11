日職／宋家豪挨陽春砲掉分 吳念庭同場出賽

樂天金鷲隊今天與西武獅隊展開六連戰，樂天首戰以7：5贏球，兩位台灣好手宋家豪與吳念庭同場出賽，宋家豪中繼1局，挨了洋砲梅西亞（Ernesto Mejia）的陽春砲掉分，吳念庭則在第九局上場代跑。

吳念庭憑藉在二軍的打擊率3成70、4轟，今天重新登錄一軍，正好碰上有宋家豪效力的樂天，兩位台灣好手也在比賽後段陸續亮相。

宋家豪在第七局、樂天6：4領先時登板，第一位打者就是面對梅西亞，他在第四局才剛敲全壘打，這回輪到宋家豪遭殃，因一發陽春砲丟掉分數，隨後回穩，連抓三個出局數。

宋家豪共用14球，中繼1局失1分，包含上周五到周日連三天出賽，他已連續四場登板，此役之後防禦率從4.15再上揚為4.42。

梅西亞單場敲出3長打，第九局再敲二壘安打，西武換上吳念庭代跑，但後續無法再有攻勢串聯，由樂天以7：5帶走勝利。