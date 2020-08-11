聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／宋家豪挨陽春砲掉分 吳念庭同場出賽
樂天金鷲隊今天與西武獅隊展開六連戰，樂天首戰以7：5贏球，兩位台灣好手宋家豪與吳念庭同場出賽，宋家豪中繼1局，挨了洋砲梅西亞（Ernesto Mejia）的陽春砲掉分，吳念庭則在第九局上場代跑。
吳念庭憑藉在二軍的打擊率3成70、4轟，今天重新登錄一軍，正好碰上有宋家豪效力的樂天，兩位台灣好手也在比賽後段陸續亮相。
宋家豪在第七局、樂天6：4領先時登板，第一位打者就是面對梅西亞，他在第四局才剛敲全壘打，這回輪到宋家豪遭殃，因一發陽春砲丟掉分數，隨後回穩，連抓三個出局數。
宋家豪共用14球，中繼1局失1分，包含上周五到周日連三天出賽，他已連續四場登板，此役之後防禦率從4.15再上揚為4.42。
梅西亞單場敲出3長打，第九局再敲二壘安打，西武換上吳念庭代跑，但後續無法再有攻勢串聯，由樂天以7：5帶走勝利。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言