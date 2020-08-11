日職／陽岱鋼何時返一軍？ 巨人監督：狀況能先發時

陽岱鋼加盟讀賣巨人隊第四年，第一次在沒有受傷的情況下被降二軍，監督原辰德提到對陽岱鋼再返一軍的期望，希望他能重返先發為目標努力。

陽岱鋼今年多以代打、代守、代跑出賽，先發機會有限，累積出賽30場，48打數敲出11安打、有1發全壘打，打擊率僅2成29，昨天遭巨人下放二軍，儘管並非首次，但卻是第一次在無傷的狀態下遭下放。

原辰德點出陽岱鋼的使用難度，「如果他沒辦法排進先發名單，就沒辦法展現他的長處，希望他能以進入先發名單為目標繼續加油。」

原辰德指出，陽岱鋼在練球時的狀態都很好，也常有「他今天應該會有好表現吧」的感覺，「但如果沒辦法排進先發，就很難找到適合他的位置。」期望他將狀態調整到好的足以排進先發打線時再返一軍。