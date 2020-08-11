快訊

勤益科大主任遭控用職務換論文掛名 校方調查中

全球第一！俄羅斯研發出新冠疫苗 普亭女兒已接種

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／邦威首戰洪總滿意 下一戰盼拉長局數

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊洋投邦威的「開箱秀」，表現讓洪總很滿意。 聯合報系資料照
富邦悍將隊洋投邦威的「開箱秀」，表現讓洪總很滿意。 聯合報系資料照

富邦悍將隊洋投邦威的「開箱秀」，在周日對統一獅隊繳出5局失1分，總教練洪一中喊滿意，而他自評投球內容也說「表現可以接受」，下一場先發期望可以拉長局數，幫助牛棚減輕負擔。

邦威具有12年美職資歷，與王建民李振昌都當過隊友，這次選擇來台灣打球，他說：「以前聽王建民、李振昌聊過，對台灣印象很好，聽經紀人說有來自台灣的合約就很想來。」

邦威周日在一軍首度出賽，內容不俗，洪總指出：「整體來說算滿意，五局90幾球有點太多，他有說下一場適應後會好一點。」邦威也提到，「表現可以接受，下一次希望可以吃多一點局數，讓牛棚減輕負擔和壓力。」

邦威來到台灣後初次體驗麻辣鍋，昨天與體能師一起去用餐，直喊「nice」，「自己在桌上煮，以前從來沒看過，連電視上都沒看過，還拍了照給家人看。」來自墨西哥的他，本身嗜辣，完全可以接受麻辣鍋的辣度，他說：「墨西哥也喜歡辣，我每次吃飯都要找辣椒。」

牛棚 李振昌 王建民

延伸閱讀

中職／3場內被「打翻泡麵」兩次 李振昌自責發文

中職／陳俊秀代打再見2分砲勝兄弟 李振昌再度成為苦主

中職／李振昌泡麵翻了 陳重廷再見安打率獅贏球

中職／兄弟18年選秀有成 前4輪今都成奪冠要角

相關新聞

日職／擁最強先發輪值 DeNA蛻變成投手王國

相較於洋聯有4支球隊的勝率都超過5成，央聯現在僅有2支勝多於敗的球隊，分別是巨人及DeNA，巨人是24勝15敗3和，勝率高達6成15，DeNA則以23勝19敗2和，5成48的勝率緊追在後。 戰力

青棒決勝超前部署！四大王者高一生力軍比一比

能夠稱霸國內的高中棒球隊具備許多因素，戰力絕對是最直接影響戰績的關鍵，各隊主力幾乎都是高三生，但近年來，不少資質優異的高一球員也能擠進木棒組陣容，超前部署成為各隊重點。 目前高中A級球隊包括穀保

中職／帥打教羅根報到 談對手打者對林安可最有印象

富邦悍將隊陣中出現帥氣洋教練，原任二軍打擊教練的羅根，與一軍打擊教練杜西互調。羅根向一軍報到，今天賽前受訪點評其他三隊打...

中職／悍將一、二軍打擊教練互換 洪總：換個手氣

富邦悍將隊上周吞下1勝4敗，打擊貧弱讓投手好投做白工，今天一、二軍打擊教練異動，羅根升上一軍、杜西降下二軍，總教練洪一中...

中職／邦威首戰洪總滿意 下一戰盼拉長局數

富邦悍將隊洋投邦威的「開箱秀」，在周日對統一獅隊繳出5局失1分，總教練洪一中喊滿意，而他自評投球內容也說「表現可以接受」...

日職／張奕本季一軍初登板 日媒預測13日先發戰軟銀

歐力士隊今天起與軟銀鷹隊展開六連戰，台灣投手張奕已隨隊一軍，有望在周四演出本季一軍初登板，扛起先發任務。

韓職／放寬上座率至25% 觀眾若確診不影響賽程

韓國職業棒球賽今天起放寬入場觀眾人數限制，將上座率上限從10%提升至25%；先前雖傳出有觀眾確診，但在確認確診者動線及當...

日職／二軍敲4轟 吳念庭重返一軍

效力西武獅隊的台將吳念庭，在二軍累積4轟、打擊率3成70的火燙手感，也等到教練團的視線關注，今天將他升上一軍助陣。

中職／味全找外援 1野或2野等看擴編選秀

明年將上中職一軍作戰的味全龍隊，戰力拼圖正在蒐集中，新科狀元王維中持續談約中，洋將布局也提早啟動，總教練葉君璋指出，將採...

未來之星對抗賽／陳柏毓隔半年先發 林家正手感燙

未來之星棒球對抗賽，U23世界盃中培隊陳柏毓相隔約半年再先發出賽，投3局失2分責失分，林家正單場3安2分打點，終場以6比...

棒球／頂新捐50輛交通車 小球員愛自排車安全有保障

頂新和德文教基金會宣布啟動基層棒球捐車計畫，共有11縣市、50所學校受惠，捐出50輛交通車，協助提升基層棒球隊交通安全。

中職／16輪轟上二軍全壘打榜領先 黃柏豪沒想過

去年以選秀第16輪進入味全龍隊，黃柏豪轟出奇蹟身手，以15轟居二軍全壘打王，他坦言，「成績超乎預期，沒有想過。」龍隊今年...

熱門新聞

拓荒者強勢逆襲 創造歷史近在咫尺

NBA／庫茲瑪轟進致勝三分球 湖人驚險擊退金塊

青棒決勝超前部署！四大王者高一生力軍比一比

NBA／飆進致勝三分球 庫茲瑪：耶穌在面前還是照投

NBA／雷霆主力缺陣 布克飆35分助太陽6連勝

NBA／巴特勒回歸貢獻雙十 熱火四強之爭大破溜馬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。