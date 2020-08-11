中職／邦威首戰洪總滿意 下一戰盼拉長局數

富邦悍將隊洋投邦威的「開箱秀」，在周日對統一獅隊繳出5局失1分，總教練洪一中喊滿意，而他自評投球內容也說「表現可以接受」，下一場先發期望可以拉長局數，幫助牛棚減輕負擔。

邦威具有12年美職資歷，與王建民、李振昌都當過隊友，這次選擇來台灣打球，他說：「以前聽王建民、李振昌聊過，對台灣印象很好，聽經紀人說有來自台灣的合約就很想來。」

邦威周日在一軍首度出賽，內容不俗，洪總指出：「整體來說算滿意，五局90幾球有點太多，他有說下一場適應後會好一點。」邦威也提到，「表現可以接受，下一次希望可以吃多一點局數，讓牛棚減輕負擔和壓力。」

邦威來到台灣後初次體驗麻辣鍋，昨天與體能師一起去用餐，直喊「nice」，「自己在桌上煮，以前從來沒看過，連電視上都沒看過，還拍了照給家人看。」來自墨西哥的他，本身嗜辣，完全可以接受麻辣鍋的辣度，他說：「墨西哥也喜歡辣，我每次吃飯都要找辣椒。」