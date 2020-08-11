韓職／放寬上座率至25% 觀眾若確診不影響賽程

韓國職業棒球賽今天起放寬入場觀眾人數限制，將上座率上限從10%提升至25%；先前雖傳出有觀眾確診，但在確認確診者動線及當天狀況後，判斷不會影響後續賽程。

韓聯社報導，韓國中央災難安全對策本部7月26日宣布開放觀眾入場觀看職業體育比賽，但入場人數限制在觀眾席數的10%以下；文化體育觀光部與防疫當局協議後，決定再放寬上座率至30%。

不過，職業棒球及職業足球比賽上座率上限暫定僅放寬至25%，若入場球迷、球團選手都能確實遵守防疫規範，才會再放寬至30%。

一名8日確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）患者，4日曾與一名家人到首爾蠶室球場觀看三星獅對斗山熊的比賽，6日出現發燒症狀。

韓國職棒（KBO）表示，確認監視器及比賽轉播畫面後，已確定確診者觀賽當天周圍觀眾都有遵守戴口罩等防疫規範，確診者也沒有與其他人密切接觸，判斷不致影響後續賽事。

隨著人數限制放寬，首爾蠶室球場、釜山社稷球場、大邱三星獅公園、京畿道水原市KT巫師公園、首爾高尺天空巨蛋入場人數分別增至6060人、6125人、6000人、5000人及4185人，預期可改善各球隊財政問題。