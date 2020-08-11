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中職／帥打教羅根報到 談對手打者對林安可最有印象

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊將一、二軍打擊教練互調，羅根升上一軍。 記者陳宛晶／攝影
富邦悍將隊將一、二軍打擊教練互調，羅根升上一軍。 記者陳宛晶／攝影

富邦悍將隊陣中出現帥氣洋教練，原任二軍打擊教練的羅根，與一軍打擊教練杜西互調。羅根向一軍報到，今天賽前受訪點評其他三隊打擊亮點，第一個提到的名字，就是統一獅隊林安可，而中信兄弟隊年輕潛力打者多，樂天桃猿隊則是最全面、最完整。

悍將陷入貧打，周日以1：2輸給獅隊賽後，已經入睡的羅根接到電話，通知他向一軍報到。

羅根坦言，這段時間專注在協助二軍球員調整，雖有看一軍賽事，但對於一軍選手還需花時間研究，「但我已經在這個聯盟一段時間，不擔心會不上手。」

他指出，悍將二軍有許多新秀，有潛力、有天分，也展現出拚勁，「但穩定度還沒到一定水準，除了學習打擊外，也要學習將來到一軍面對比賽的能力，多看成熟打者的攻擊方式。」

談到其他三隊打擊令他印象深刻的打者，羅根第一個點名，「大家都在討論的林安可。」他也提到，兄弟的年輕潛力好手很多，未來性看好，「但要說全面性的話，還是樂天比較完整。」

悍將的貧打問題待解，羅根表示，「我們隊上的宗賢表現也很亮眼，阿德（張進德）加入後，也讓球隊打擊更好，雖然上周帳面上產能不突出，但相信之後回溫後還是會有好的表現。」

樂天桃猿 林安可 富邦悍將

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