中職／悍將一、二軍打擊教練互換 洪總：換個手氣

富邦悍將隊上周吞下1勝4敗，打擊貧弱讓投手好投做白工，今天一、二軍打擊教練異動，羅根升上一軍、杜西降下二軍，總教練洪一中對此解釋，「沒有說誰比較厲害，就是換個手氣。」

悍將上周末兩場比賽，周六一戰只產出2支安打，靠洋投索沙繳出9局完封，以及張進德的三分砲收下勝利，周日就沒有那麼幸運，洋投邦威投5局只失1分、全場只掉2分，但打線只攻下1分，終場以1：2不敵統一獅隊。

悍將周日賽後通知羅根向一軍報到，洪總表示，「上禮拜沒有打很好，所以換個手氣。」打線問題出在哪裡？他說：「我也不知道，選手打不好，很難去探討問題出在哪，我要是知道問題出在哪，就不會讓他打不好，所以才會想說換個手氣看看。」

他解釋，杜西與羅根沒有說沒比較好，只是單純換個手氣，「周日那場，邦威投得也是很好，但我們就被對方投手壓得更厲害。」