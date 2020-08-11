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日職／張奕本季一軍初登板 日媒預測13日先發戰軟銀

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
歐力士隊台灣投手張奕有望在周四演出本季一軍初登板，扛起先發任務。 圖／翻攝自歐力士球迷觀戰手冊
歐力士隊台灣投手張奕有望在周四演出本季一軍初登板，扛起先發任務。 圖／翻攝自歐力士球迷觀戰手冊

歐力士隊今天起與軟銀鷹隊展開六連戰，台灣投手張奕已隨隊一軍，有望在周四演出本季一軍初登板，扛起先發任務。

張奕今年因為手肘傷勢影響調整進度，未能趕上開季，先從二軍出發，累積出賽4場，拿下1勝1敗、防禦率1.86，最近一場出賽為上周二，投6.1局被敲7安打、無失分，用球數已達91球，在二軍備戰狀態已蓄勢待發。

歐力士近兩波六連戰，都只各拿1勝，也決定要重整先發輪值，張奕收到通知隨隊，目前還未登錄一軍，日本媒體Sponichi Annex指出，他可望扛起周四一戰的先發。

張奕去年共在一軍出賽8場（先發6場），拿下2勝4敗、防禦率5.93，球季結束後，在世界棒球12強賽披上中華隊戰袍，接連壓制委內瑞拉、南韓隊，以13.2局無失分收下全明星隊最佳先發投手、防禦率王和勝率王獎項。

張奕的表現一鳴驚人，當時就已經吸引歐力士監督西村德文注意，稱讚他在國家隊的鬥志，也期盼看到他成長後再站上一軍舞台的表現。本季雖因肘傷，未能達成開季一軍的期盼，但也終於在本周將迎來一軍首戰。

張奕 歐力士 世界棒球12強

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