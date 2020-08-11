日職／擁最強先發輪值 DeNA蛻變成投手王國

相較於洋聯有4支球隊的勝率都超過5成，央聯現在僅有2支勝多於敗的球隊，分別是巨人及DeNA，巨人是24勝15敗3和，勝率高達6成15，DeNA則以23勝19敗2和，5成48的勝率緊追在後。

戰力完整的巨人居聯盟龍頭算是正常，少了主砲筒香嘉智的DeNA，季前補進前洋基野手奧斯丁(Tyler Austin)，奧斯丁在官辦熱身賽交出不錯的成績，長打火力的發揮還一度佔據好幾天的新聞版面，搭配連兩季打超過40轟的索托(Neftalí Soto)，及有單季30轟實力的羅培茲(Jose Lopez)，三洋砲讓DeNA也被預料有爭冠實力，但球季開打至今，三洋砲對球隊的效益沒有想像中的大，其中索托目前有8轟及25分打點，雖然不差但長打率及OPS(整體攻擊指數)與前兩季相比有明顯落差；羅培茲也只有4轟及17分打點，長打率及OPS也是打日職8年來最差；而奧斯丁雖然打擊表現不錯，但球季才打不到2個月就2度因傷下二軍，只有一半的場次能正常上場，打擊雖佳卻對球隊的幫助有限。

DeNA在前5年有3季打進季後賽，最大的武器就是長程攻擊得分能力，前5季不管是在團隊總得分或是全壘打支數幾乎都是聯盟前3名，本季在三洋砲效益發揮有限的情況下，打擊率及全壘打都還維持在聯盟第2的2成74及52轟，打線中的其他主力打者如佐野惠太、宮崎敏郎、梶谷隆幸等人都有比去年更好的打擊數據，近期替補上來的神里和毅及中井大介也有突出的表現，都是穩住DeNA進攻能力的原因。

雖然DeNA在過去5年的攻擊表現不錯，但投手方面的團隊防禦率就都在聯盟的後段班了，本季卻彷彿換了一批投手，目前的防禦率為3.41，僅落後給巨人的3.39，總失分也僅有155分，平均一場只丟掉3.5分左右，尤其先發投手群的投球內容最為精彩，DeNA從今年開季後就常駐前段班，只有7月中到底的半個月時間滑落到第4，進入到8月後又重回到第2，除了打擊維持高檔，最大的關鍵就是先發投手群的大進步。

目前DeNA較固定的先發輪值有今永昇太、平良拳太郎、濵口遙大、大貫晉一及井納翔一，5人當中防禦率最高的是濵口的3.10，也就只有他的防禦率超過3，再來是今永的2.90及井納的2.48，今永先發8場拿下5勝，濵口及井納則是各有3勝，這3名投手在過去都還有穩定的表現，因此今年球季有這種成績也不太讓人意外，讓教練團及球迷驚喜的反而是另外2名投手平良及大貫。

平良在13年被巨人以第5順位選進，17年以山口俊的補償球員來到DeNA，近2年都有超過10場的先發場次，雖然成績平平，但看得出來DeNA對他的期待，今年平良從開季就一直在一軍，球季才打不到一半，就已經有8場先發，雖然成績是3勝2敗，但防禦率只有1.72，暫居央聯防禦率王，WHIP也低於1，最厲害的是，他每一場都是優質先發，QS(優質先發)率是完美的1，是日職本季現今唯一1人。

如果維持目前的投球內容，平良拳太郎今年或許能夠投出生涯年。 擷圖自DeNA官網網站

大貫是DeNA在18年第3指名選進來的社會人即戰力，去年新人年就曾先發過15場，拿下6勝5敗，防禦率則是偏高的5.0，今年再度進入先發輪值，目前已先發6場，拿到4勝2敗，防禦率也只有1.92，雖然因投球局數尚未達到規定，暫時榜上無名，不過他的好表現跟平良並列為DeNA本季先發投手中的大驚奇！

大貫晉一去年防禦率高達5.0，但今年表現優異，目前防禦率狂降到只有1.91。 擷圖自DeNA官方網站

DeNA本季至今的先發投手防禦率是央聯第一的3.08，比暫居龍頭的巨人的3.38還要優異，如果先發陣能保持這種水準，等到三洋砲進入狀況，那DeNA後勢看漲，大有衝擊巨人的可能性。