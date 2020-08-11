青棒決勝超前部署！列強高一生力軍比一比

能夠稱霸國內的高中棒球隊具備許多因素，戰力絕對是最直接影響戰績的關鍵，各隊主力幾乎都是高三生，但近年來，不少資質優異的高一球員也能擠進木棒組陣容，超前部署成為各隊重點。

目前高中A級球隊包括穀保家商、平鎮高中、高苑工商、普門中學等校，今年暑假盃賽成為各隊開箱小高一好時機，投手登板測試高中強度，打者打擊適應木棒技巧，各有不同收穫。

穀保家商新生林盛恩、孫易磊都被點名是潛力股，兩人都是U15國手，內外野都能守，具備工具人角色，林盛恩國中最快球速就能達到147公里，投打都是不可多得的好手，穀保教練鄭志強表示，他投打都已有大人的水準，天分好，學習快，有機會未來三年都扛下第四棒，像當年的邱志恆一樣。孫易磊則是在第一個盃賽紅葉盃打擊穩定，金龍盃則有疲勞現象，連續出賽能力有待觀察，而他目前被排在第三棒或是開路先鋒，都被寄予期待。

穀保家商林盛恩有機會未來三年都扛下第四棒。 王婉玲／攝影

平鎮高中新生則有李勛傑、田明倫、王緯倫、楊子濬、林柏佑被看好，李勛傑身材突出，有力量，安打率高，有望高一就擠進木棒組；田明倫則是打擊全面，平鎮總教練吳柏宏指出，他打擊有木棒的感覺，應能很快時間就能適應；至於楊子濬也具有身材條件，過去是長安國中第四棒，也有一定攻擊能力。而下勾投手、小馬國手林柏佑也是吳柏宏期待開箱的好手，「他國中控球好，平鎮很少有這類型的投手，希望他的加入可以增添功能性，增加調度空間。」

平鎮高中李勛傑身材突出、有力量。 王婉玲／攝影

普門中學則有李以諾、趙佳誠、劉翊安等優異的小高一，身高176公分的李以諾能攻擊能作戰，該進帳的分數絕不手軟；U12、U15國手趙佳誠身材雖不突出，但經驗好，可以承受高張力比賽，暫時會以野手為主，總教練洪榮宏期盼他半年後身高能再成長，再決定是否讓他繼續投球。左投劉翊安也被洪總點名，高一已安排多場比賽讓他磨練。

普門中學劉翊安左投具有優勢。 台中市棒委會提供

高苑工商張恩睿、王信義、陳彥成則是潛力新秀，其中張恩睿是U15國手，具有反方向攻擊能力，王信義則是打擊廣角，在善化國中時就是第三棒，至於陳彥成可守游擊跟捕手，被總教練李來發認為可鍛練，期盼能頂上高苑捕手新戰力。

各隊自高一就積極布局，李來發表示，拉到頂尖新生能夠贏在起跑點，吳柏宏則說，好的選手就會用，在平鎮不會看年級，像去年黃勇傳、曾子祐就是很好的例子，鄭志強也說，不錯的高一生能取代高二甚至高三生，木棒組當然會以最佳陣容應戰。