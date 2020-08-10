未來之星對抗賽陳柏毓隔半年先發 林家正手感燙

未來之星棒球對抗賽，U23世界盃中培隊陳柏毓相隔約半年再先發出賽，投3局失2分責失分，林家正單場3安2分打點，終場以6比5擊敗亞大棒中培隊；U18培訓隊以5比2擊敗台體大。

2020年未來之星棒球對抗賽今天在台體大棒球場舉行，U23世界盃棒球賽中華培訓隊與亞洲大學棒球錦標賽培訓隊今天交手。

U23世界盃中培隊派出陣中最年輕投手陳柏毓先發，陳柏毓上一次先發出賽已經是2月高中棒球聯賽（木棒組）賽事，今天投3局被敲5支安打，失掉3分（2分責失分），最快球速148公里，投出1次三振、1次保送，內容不算很理想。

兩隊打線都有不錯發揮，亞大棒團隊敲出11支安打攻下5分，U23世界盃中培隊17支安打攻勢串聯，加上對方投手送出多達7次四壞球保送。

U23世界盃中培隊8局把握機會搶分，靠著安打、失誤攻佔一、二壘，李育全敲出中外野方向安打，送回追平分，林家正適時安打、超前比數；亞大棒中培隊9局再度將比數扳平，U23世界盃中培隊9局下半靠著再見高飛犧牲打，順利拿下比賽勝利。

U18世界盃中華培訓隊今天與台體大棒球隊交手，U18中培隊由速球派投手陳志杰先發，投5局僅被敲出3支安打，投出5次三振，失掉1分，隊友打線11安攻勢串聯，終場以5比2拿下勝利。