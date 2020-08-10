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棒球／頂新捐50輛交通車 小球員愛自排車安全有保障

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
頂新和德文教基金會捐出50輛交通車，提升基層棒球隊交通安全。圖／頂新和德文教基金會提供
頂新和德文教基金會捐出50輛交通車，提升基層棒球隊交通安全。圖／頂新和德文教基金會提供

頂新和德文教基金會宣布啟動基層棒球捐車計畫，共有11縣市、50所學校受惠，捐出50輛交通車，協助提升基層棒球隊交通安全。

頂新和德文教基金會今天舉行記者會，宣布本月起到下月中，將陸續捐贈50輛八人座交通車給11縣市棒球校隊，受贈單位涵蓋味全龍隊未來重點發展的新竹縣市與台北市學校及花東偏鄉球隊等。

味全龍隊總教練葉君璋、球員劉基鴻、黃柏豪擔任活動公益大使，與母校平鎮高中教練藍文成、高苑工商教練李來發都到場，搭乘交通車進場。

平鎮高中原本已有兩輛交通車，在這次計畫中獲得第三輛車，藍文成說：「我們有54位選手，多一輛更方便。」投手洪宸毅爆教練的料，「舊的車是手排，教練不熟悉開手排車，拋錨了三次，這台是自排，對我們的安全比較有保障。」當場被教練巴頭。

同樣獲贈交通車的台東卑南國小少棒隊，今日也應邀北上出席捐贈記者會，小朋友們公開朗誦感謝函，讓他們比賽的時候有新交通車可以搭。

卑南國小四年級的王羽翔說：「我們的車子年紀比較大，有時候會發不動，一次去台北比賽途中，車子還因為過熱，停了好久，讓我們好緊張。聽教練說以後我們有新車子可以坐，大家都很期待，謝謝魏應充爺爺送給我們那麼棒的禮物！」

平鎮高中 棒球 味全龍

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