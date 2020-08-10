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中職／16輪轟上二軍全壘打榜領先 黃柏豪沒想過

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊黃柏豪以15轟居二軍全壘打榜領先。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊黃柏豪以15轟居二軍全壘打榜領先。記者陳宛晶／攝影

去年以選秀第16輪進入味全龍隊，黃柏豪轟出奇蹟身手，以15轟居二軍全壘打王，他坦言，「成績超乎預期，沒有想過。」龍隊今年只能在電視機前，隔岸觀火一軍賽事，黃柏豪也期待明年在一軍場上和眾家好手較勁。

黃柏豪經歷2018年選秀落選，2019年直到第16輪、龍隊第20指名才上榜，卻成為最大驚奇之一，去年以4成31打擊率拿下冬季聯盟打擊王，今年在二軍也持續火燙，打擊率3成27，敲出15發全壘打、59分打點。

黃柏豪表示，季前就設定希望自己可以成為一名長打表現穩定的選手，因此在訓練與重量上都有下功夫，但對目前的成績還是覺得超出預期，「畢竟自己是第一年打，對環境還在適應，沒想過會有目前的成績。」

在二軍打出火力，黃柏豪當然也期待有在一軍表現的舞台，「現在只能在電視上看一軍比賽，每個對手都很想比比看，每個都想學習。」他說：「這段時間就當作自己的準備期，強化自己，明年要面對一軍賽事。」

狀元郎劉基鴻的86支安打、61分打點則居二軍打擊雙冠王，但他自承，體力開始下滑，影響了表現，「整體看起來不錯，其實這幾場各方面表現都沒有很好。」

選秀 劉基鴻

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