中職／味全龍上一軍整兵倒數 找洋將提早啟動

味全龍隊明年將上一軍作戰，整兵也進入倒數階段，總教練葉君璋對選手的技術與心態都誇讚成長很多，但也坦承「真正要打一軍比賽又是另外一件事。」他期望選手表現出來的內容沒有太大落差。至於新科狀元王維中的談約狀況，葉總說：「公司很積極在和他接觸，離截止還有一段時間，只要可以簽下來都OK。」

龍隊今年只能在二軍練兵，從季前到現在，球員打了大大小小逾90場比賽，葉君璋也看得出球員已經出現疲態。

「第一年，打到現在90幾場比賽，他們以往一定沒有這樣的經驗，看得出來累了。」但葉君璋也說，這是選手必須應對的課題，「以我們的狀況，需要讓選手面對更多比賽狀況，不管累不累，一定要把它吃完。」

他提到，陣中選手分為三部分，即戰力、需要一些時間養成，以及介在中間的球員，「但一上來就會是百分之百準備好的，不會因為我們的狀況，就急著把選手拉上來。」

考量到疫情，龍隊的洋將獵才已經提早啟動，葉總表示，「看得出來很多國外選手，今年因為疫情，在美國沒有什麼機會，球團已經積極在看人選，作業上會比原本計畫再早一點。」將用三投一野或二投二野，則還要是年底擴編選秀的結果而定。