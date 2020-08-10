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全台最大 亞太國際棒球訓練中心二期工程動土

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
全台最大台南亞太國際棒球場訓練中心二期工程上午動土。記者修瑞瑩／攝影
全台最大台南亞太國際棒球場訓練中心二期工程上午動土。記者修瑞瑩／攝影

全台灣規模最大的棒球訓練基地台、台南亞太國際棒球訓練中心二期工程上午動土，未來可望由職棒統一獅爭取經營。

上午的動土典禮，包括台南市長黃偉哲、中華職棒大聯盟會長吳志揚、教育部體育署副署長王文山及立委林宜瑾等人都到場。

黃偉哲表示，工程將分段施工，完工到那裡就可以馬上啟用，希望能夠爭取下半年國外的球隊到台南冬訓，讓球場發揮最大的效用。

林宜瑾則點名未來由中華職棒統一獅隊接手經營亞太訓練中心；統一獅總經理蘇泰安表示，目前在市中心的市立棒球場，統一獅隊從31年前成立以來就把當地作為基地，但是目前實在是設備老舊、加上腹地狹小，觀眾席大約4000席，已經不夠發展，未來會積極爭取經營亞太中心。

市府工務局表示，第二期工程主要興建內野觀眾席1萬5000席、外野觀眾席1萬席的成棒主球場、內野觀眾席3000席的成棒副球場、成棒規格內野練習場以及室內外投打練習場，總工程經費約17.98億元，全案預計2023年底完工。

同時結合2019第五屆WBSC世界少棒錦標賽啟用的少棒主、副球場，將是全台最完整最全面的棒球比賽與訓練的複合式棒球訓練場地，提供亞洲地區職業棒球隊、國家代表隊、業餘棒球隊最佳訓練場地，並兼做辦理國際賽會競賽場館，期望推動棒球體育展演交流，讓更多人看見球員選手努力所展現的自信風采，創造令人心動的運動。也藉此棒球活動帶動台南市經濟產業、觀光、文化等，作為市政行銷的重中之重。

工務局表示，二期工程規模可容納2萬5000名觀眾的成棒主球場，將是我國最多席次棒球場，結構設計上部為鋼結構，下部採RC構造，以鋼結構桁架系統呈現簡單構造美學，達到抗震耐風結構性能，使球場結構層具有通透性，減少球迷觀眾之悶熱不適感。

球場內部設施設計將比賽與訓練的使用性與安全性進行考量外，將球迷最佳觀賽的視角與距離一併調整，並採用最新穎的LED全採顯示螢幕提昇比賽與看球的品質。

此外，長寬51公尺的室內投打練習場是全台灣最大可做投、打、內野練習等分項複合式訓練場域，其不受氣候干擾的特性，更適合做為各職業球隊非賽事期間的移訓場地。

本基地有地利之便，各個球場的看台在欣賞球賽之餘，有忘憂湖的怡人景觀，與舊金山燭台球場一樣，提供球迷心曠神怡的看球環境視野。

工務局局長蘇金安表示，為降低日後交通衝擊，工務局及內政部營建署亦針對周邊道路進行改善，如：可延伸至南科的台南都會區北外環道路第一期及第三期工程、通往永康交流道之安南區4-11道路、通往安南醫院之安南3到60 20公尺道路及通往國道8號東西向快速道路之安定區南133線等道路工程均陸續完成設計及工程發包施工中。

工程完成後，藉由串聯台南都會區北外環道路及永康聯絡道形成完整的道路路網，有效紓解過境車流，節省市區交通時間，並透過區域路網的完整建構，將亞太國際棒球訓練中心交通更加便利，及加速賽事後人車疏散，用路更具安全性，提供棒球園區更便利及舒適的環境。

全台最大台南亞太國際棒球場訓練中心二期工程上午動土。記者修瑞瑩／攝影
全台最大台南亞太國際棒球場訓練中心二期工程上午動土。記者修瑞瑩／攝影
全台最大台南亞太國際棒球場訓練中心二期工程上午動土。記者修瑞瑩／攝影
全台最大台南亞太國際棒球場訓練中心二期工程上午動土。記者修瑞瑩／攝影
全台最大台南亞太國際棒球場訓練中心二期工程上午動土。記者修瑞瑩／攝影
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棒球 統一獅 中華職棒

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