未來之星對抗賽／宋文華登板 投2局飆速151公里

中央社 / 台北9日電
教士隊旅美投手宋文華。 圖／聯合報系資料照片
教士隊旅美投手宋文華。 圖／聯合報系資料照片

未來之星對抗賽今天於台中棒球場進行第2天賽程，亞洲大學棒球錦標賽及U23世界盃2支中華培訓隊交手，旅美投手宋文華投2局飆151公里，終場亞大棒以8比3奪對抗賽2連勝。

U23隊今天推出莊陳仲敖先發上陣迎戰，亞大棒則是由左投張鴻煜登板主投，莊陳仲敖先發3局沒有被擊出任何安打，送出1次三振，最快球速來到148公里。張鴻煜主投4局只有被擊出2支安打，另外帶有4次三振與2次保送，力保不失分。

雙方啟動牛棚後，U23李軒慈登板，結果隊友守備失誤，再被亞大棒接連3支安打狙擊失3分。第5局美職皇家隊的王志庭首次登板，被U23打線敲3支安打與1次保送追回2分，不過王志庭也隨即送出三振，化解繼續失分的危機。

接著同樣是旅美投手、效力教士隊的宋文華中繼2局飆速151公里，送出2次三振。投手穩定後，亞大棒第7局持續進攻，靠著U23內野單局2次失誤再下2分，第9局再進帳3分，讓亞大棒以5分差勝出。

亞大棒總教練湯登凱賽後表示，今天剛好選手有把握住機會，對手發生比較多次失誤，也讓亞大棒打者有更多機會發揮，投手部分就是讓選手多上去調整，對抗賽才剛開始，所以還需要點時間讓投、打進入狀況。

棒球 宋文華

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