中職／疫情下創造里程碑 中職突破3000萬人次

中華職棒今天達3000萬人次里程碑，過去在1997年達成1000萬人，不過中間經歷黑暗期，直到2012年才到2000萬人，近幾年熱度回溫，今年受到疫情衝擊還是順利突破3000萬大關。

截至昨天為止，中職累計2999萬4926人次進場，距離3000萬僅剩5074人次。中職今天兩地開打，不過因為洲際棒球場的編號在前，所以先納入這場的人數，總共有8188人，達成3000萬里程碑，另外新莊球場人數則是3276人。

中職在1997年（職棒8年）達成1000萬人次大關，不過同年爆發假球事件，自此觀眾人數大幅減少，其中最慘的2000年場均人數僅1676人。不過從2001年開始，兄弟象開啟第2次3連霸王朝，加上2003年兩聯盟合併，中職觀眾漸漸回升。

2009年中職再度遭遇假球案衝擊，進場觀眾人數又減少，直到2012年才跨越2000萬人大關，前後花了15年時間。中職2013年因為WBC經典賽台灣打出佳績帶動，加上義大犀牛找來大咖洋將曼尼（Manny Ramirez），整年吸引了超過145萬人次。

從2013年之後，中職場均人數穩定維持在5000多，去年達到5826人。本季中職受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，原本開季時不開放觀眾進場，不過隨著國內疫情趨緩，5月8日開放1000人進場，5月15日擴大為2000人，6月7日起再鬆綁，開放至5成觀眾。

從下半季開始，體育署核准中職能開放7成至7成8的觀眾進場，不過大部分球團都已經售票，除了統一獅以外，都還維持開放5成。中職本季在疫情下，目前還是吸引了超過36萬人次進場看球。