中職／張志豪雙響砲 兄弟讓朱育賢百轟之夜抱憾

中信兄弟隊張志豪的雙響砲，讓樂天桃猿隊朱育賢的百轟之夜只能與輸球相伴，張志豪兩支全壘打灌進5分打點領軍，兄弟以10：5擊敗猿隊。

此戰先發投手上演代班人對決，兄弟黃恩賜和猿隊翁瑋均近期皆下二軍，改由周磊與洪聖欽扛起此戰先發，但都沒能撐住戰局，周磊先發3.2局責失5分，洪聖欽投2.2局失6分（責失3分），兩隊頻頻以全壘打取分。

張志豪單場雙響砲，第一局先敲三分砲，第三局再敲兩分彈，下一棒蘇緯達補上一發陽春砲，連兩打席開轟，兄弟一度領先達6：2。

猿隊的攻勢也很猛烈，朱育賢第二局的陽春砲，也是他的生涯第100轟，成為中職史上第22人，選秀第七輪達陣則為第一人。

陽耀勳在第四局滿壘時敲出二壘安打清壘，讓比分回到5：6，但無法讓兄弟的攻勢踩住剎車，周思齊、陳文杰、許基宏等人都敲出安打帶有打點，持續擴大領先。