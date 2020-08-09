我是MVP／「近幾年最好一戰」 施子謙8局好投奪勝
統一獅隊以2：1險勝富邦悍將隊，先發投手施子謙先發8局只失1分，要居首功，代總教練林岳平大讚：「這場比賽完全在他的掌握之下。」施子謙也說，這是自己近幾年來最好的一場比賽。
施子謙上周已對樂天桃猿隊繳出一場6局0責失好投，今天再壓制悍將隊，林岳平顯得不太意外，賽後受訪第一句話就是，「他上一周就投很好了。」
林岳平點出施子謙好投關鍵，「乾淨俐落搶到好球數，好球數有了後就對決，出現一些打得不扎實的出局數。」他稱讚這場比賽，「節奏上很愉快，完全在他的掌握之下。」
施子謙也自評這是自己近幾年的最佳戰役，「不管是捕手要的位置或我的想法都很一致，很篤定的去投每一球。」他在八局出現亂流，因兩支二壘安打丟掉分數，他解釋是因體力下滑，所以球路偏高，「但很幸運的是，好幾球都剛好打進手套，要謝謝隊友幫忙。」
生涯還不曾完投九局，施子謙坦承在第七局看了用球數後，有挑戰完投的想法浮現，「雖然有點可惜，但重要的是有幫球隊拿下這一勝。」
比賽時間：8/9 星期天（編號第146場）
對戰組合：統一獅vs.富邦悍將
MVP ：統一獅 施子謙
單場成績：先發八局被敲四安打、失一分，送出六次三振
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