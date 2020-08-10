中職／達3000萬人里程碑 應感謝球迷不離不棄

花了31年，7732場例行賽，昨天中華職棒終於達成第3000萬名球迷進場觀戰的里程碑，職棒歷經風風雨雨，一度有垮台收攤危機，能越過重重考驗發展至今，真的非常不容易。

中職1990年艱辛創立，外傳原本長榮海運有意組隊，後因高層對職業與業餘一元化領導經營的理念不同，同時也對職棒發展前景持保留態度，最終選擇退出，於是，兄弟飯店負責人洪騰勝隨即說服台大時期同窗好友陳河東經營的三商行加入，遞補長榮的缺，就這樣，兄弟象、三商虎、味全龍、統一獅成為職棒開朝元老，1990年3月17日熱鬧開打。

要說職棒元年是草創一點都不為過，當時兄弟象教練團成員竟然只有一名專職教練，就是總教練曾紀恩，江仲豪雖掛教練，但身兼球員一職，並非專任，三商虎只有總教練林信彰、投手教練陳秀雄。

味全龍一開始只有總教練宋宦勳、投捕教練張適閔，職棒元年上半季末補進投手教練徐生明，統一獅也差不多，上半季只有總教練鄭昆吉、守備教練李聰智，下半季找來中職史上首位日籍教練引地信之擔任打擊教練，獅子軍是唯一沒有投手教練的球隊。

換句話說，職棒元年四隊加總竟然只有10名教練，編制超級陽春，還不如現在中職一隊一、二軍教練團所有成員，真的差很多，而且早期中職也沒有所謂職業化訓練，教練團編制跟業餘一樣，練球模式也很業餘，直到統一獅引進引地信之，把日式訓練和職業化分工帶來中職才有所好轉，往後日本、美國甚至韓國教練大舉帶來台灣，才慢慢有了職棒的樣子，但球場狀況和設備依舊慘不忍睹，現已好很多。

中職開打前幾年熱鬧滾滾，熱門的龍象大戰一票難求，如果當時有容量3萬人的球場，要時常塞滿也非難事，90年代可以說是全民瘋職棒的時代，資深主播錢定遠曾說，以前球迷看職棒好像一件大事，非常慎重，真的是熱鬧非凡。

早期的龍象大戰是中職的票房保證，學生要排免費票一定需要翹課一整個下午。 聯合報系資料照片

1996年中職爆發第一次假球案，職棒形象重創，不久又陷入與台灣大聯盟的兩聯盟惡鬥，中職入場人數跌落谷底，拜2001年世界盃熱潮之賜，加上救世主蔡仲南加盟興農牛，中職由盛轉衰，兄弟象「黃金三劍客」陳致遠、彭政閔、蔡豐安更是當紅炸子雞，2003年亞錦賽、2004年雅典奧運又回到全民瘋棒球的年代，職棒球星知名度一點都不輸一線藝人。

無奈2005年起連續多年爆發假球案，2009年「黑象事件」更是給中職一記重擊，特別是超級球星曹錦輝、廖于誠疑似涉案，傷透了球迷的心，當時職棒是真的幾乎快收攤，兄弟也差點不玩了，職棒球員走在路上彷彿過街老鼠，被懷疑是否有打假球，一般大眾對職棒的印象就是「假」，球場觀眾席零零星星，一如第一次假球案爆發之後的場景。

中職起死回生又要靠國際賽，2013年經典賽中華隊打出一場場感動人心的經典戰役，加上曼尼熱潮，職棒再度回春，而且當時經典賽紅利延續至今，近十年都沒發生「不好的事情」，不少球迷都選擇再度相信中職，即使過去多次受到傷害。

中職早期超級熱，1997年就有一千萬名球迷入場，因為假球案影響，直到2012年才達到兩千萬球迷，職棒熱潮再起，使得三千萬球迷里程碑在今年就達成，能有這一天，中職真的要非常感謝球迷的不離不棄。

中華職棒一路走來跌跌撞撞，但在球迷的支持下，還是以平均一季約百萬人次球迷進場看球的速度，在2020年8月9日達到3000萬人次里程碑！ 中央社資料照片

和早期中職多半由中小企業經營相較，目前中職五支球團中信、富邦、統一、味全與日本樂天都是大企業，各方面都比早期進步很多，明星球員收入待遇提升，應援方式與周邊活動熱鬧許多，這都要投注非常多金錢與心力，還有背後許多沒沒無聞的工作人員辛苦打拚出來的，也希望中職能健康迎接第4000萬、5000萬名球迷，球員更要珍惜得來不易的環境。