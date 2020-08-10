日職／巨人三劍客罕見集體低潮 爭冠靠驚奇牛棚

因為新冠狀病毒擾亂並且縮短賽程，而被稱為「特殊一季」的2020年日本職棒球季，剛進行完近1/3左右的賽程。至8月8日為止，兩聯盟戰績最佳的是讀賣巨人隊，24勝15敗2和、勝率0.615，領先居次的橫濱DeNA有3場勝差。雖然巨人隊最近吞下3連敗、4連不勝，被後面的橫濱拉近距離，不過仍然無損他們是央聯最具冠軍呼聲的球隊。

巨人隊最近的連敗主因在陷入大低潮的打擊群，4連不勝期間合計只得到4分，連續5場比賽團隊安打數5支以下，追平隊史最慘。「三劍客」坂本勇人、丸佳浩、岡本和真進入到8月之後慘不忍睹，單月打擊率分別只有0.154（2支全壘打、2分打點）、0.185（5分打點）、0.179（2支全壘打、7分打點），全數不及2成。昨天的比賽3人全數熄火是無法對中日取勝的主因，不過靠著投手群壓制，還是可以在攻擊無力的情況下撐到和局，避免在三連戰中被橫掃。而投手群的表現正是巨人隊今年最令人驚奇，也是目前戰績還能領先的關鍵。

巨人游擊手坂本勇人在染疫恢復之後一直都無法恢復身手，以他為首的巨人三劍客竟然也全部一起熄火。 歐新社資料照片

去年巨人隊雖然奪回中央聯盟優勝，不過團隊防禦率3.77只名列第四（※第一的是阪神虎3.46），今年球季少了去年聯盟勝投王山口俊的15勝，從韓國職棒KBO找來的新洋投桑奇斯（Ángel Sánchez）實力未明。原本最穩定的守護神迪拉羅薩（Rubby De La Rosa）又在開季之後不久就受傷至今，卻能在很快的時間整合成功，打造出目前兩聯盟最佳的3.44防禦率成績，的確相當不容易。

山口俊的15勝如何填補？

桑奇斯在7月18日對橫濱DeNA先發8局責失1分拿下第3勝之後就因傷到二軍調整，受傷之前他的成績是3勝2敗、防禦率2.67，表現中規中矩。最大的亮點是才職棒二年生的戶鄉翔征，雖然他僅是2018年選秀第6指名的20歲投手，不過靠著150公里的直球，去年就被監督原辰德重用安排在球隊封王戰先發，並在日本總冠軍出賽，預告了今年球季的爆發。果不其然，戶鄉翔征開幕之後固定先發，投出4勝2敗、防禦率2.86，已經躍居為球隊第二號先發的地位。加上第一號王牌投手菅野智之，以及田口麗斗、梅西迪斯（C.C.Mercedes）兩名左投，等到桑奇斯歸隊，巨人的先發輪值將會更加堅強。

菅野智之開季之後投出6連勝，防禦率1.81，暫居勝投、防禦率雙冠王，有這一名天王投手在陣，對巨人隊投手群產生巨大的安定感。菅野智之去年雖然拿下11勝，但防禦率3.89寫下生涯最差，加上因為腰傷困擾多次脫離戰線，生涯首度沒有達到規定投球局數。今年他調整投球姿勢之後重新出發，展現了再進化的身手。儘管今年中央聯盟還有平良拳太郎、西勇輝、今勇昇太等A級投手，不過菅野智之仍大有機會奪下生涯第3座澤村賞大獎。

防禦率3.63居央聯第一 牛棚功不可沒

迪拉羅薩（Rubby De La Rosa）開季後迅速拿下4次救援成功，不過卻在7月5日對中日之後就因左脇腹拉傷而抹消登錄至今。然而經過了一個月以上，央聯最多救援成功的阪神虎隊蘇亞雷斯（Robert Suarez）至今才不過6救援成功，可見今年央聯各隊守護神問題層出不窮的狀況。當中，巨人隊監督原辰德當機立斷拔擢左投中川皓太頂替，他在去年即有「代班」經驗，拿下16次救援成功，今年投出5救援、防禦率1.20的成績，再度代班成功，居功不小。

中川皓太之外，巨人隊牛棚裡面還有高梨雄平、高木京介、大江竜聖等3名左投可以運用，是他們在比賽後半段的另外一大武器。尤其是季中才從樂天交易過來的高梨雄平，出賽9場0失分，只被擊出2支安打，這樁交易讓巨人隊牛棚戰力如虎添翼，原本因為中川皓太轉往最後一道關卡而產生的缺口也補齊，對巨人隊而言是一樁相當成功的交易佈局。另外，37歲老將大竹寬7月中復出也讓巨人牛棚大大加分，大竹寬去年在中繼找到新的舞台，這幾年FA補強的岩隈久志、野上亮磨、森福允彥飽受批評，大竹寬這兩年在牛棚的貢獻度讓巨人球迷稍感安慰。

巨人策動交易高梨雄平加入成功，讓牛棚左投戰力大增。 擷圖自巨人隊官方推特

巨人隊的後援投手平均防禦率3.63高居央聯第一，而且相對於其他5隊都超過4以上，優勢更加明顯。反倒是季前最被看好的阪神牛棚防禦率來到4.42，巨人牛棚的表現確實超過許多專家的預期。現在儘管面臨橫濱DeNA的步步進逼，不過巨人的投手戰力還是值得信賴，就等打線復甦尤其是三劍客趕快把狀況調整回來。