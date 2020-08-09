中職／換球後超猛 施子謙8局失1分封鎖悍將

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅先發投手施子謙。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
統一獅先發投手施子謙。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

下半季換球後，統一獅隊投手施子謙超神勇，今天面對富邦悍將隊先發8局，只被敲出4安打、失1分，送出6次三振，率獅隊以2：1擊敗悍將隊，施子謙也拿到第7勝。

悍將隊新洋投邦威今天「開箱」，先發5局被敲4安打、失1分，唯一失分出現在第二局，陳鏞基敲出安打後盜上二壘，林祖傑補上安打帶有1分打點，也正好是他的生涯第100安；獅隊在八局靠3支安打串聯，打下第2分。

施子謙上半季先發11場，拿下5勝4敗、防禦率6.94，他在下半季比賽用球恢復係數下修後表現神勇，先前1場中繼和1場先發，累積7局無責失分，今天面對悍將隊再繳8局失1分好投。

施子謙壓制悍將隊打線，直到第八局才讓對手得逞，首位打者高國麟就敲出二壘安打，一人出局後，申皓瑋補上二壘安打，攻下悍將隊唯一分數。

施子謙 統一獅 富邦悍將

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