日職／連三天登板 宋家豪暴投丟先發投手分數

讀賣巨人與中日龍隊打了10局，以2：2言和，台將陽岱鋼代打一打席選到保送上壘即收工；樂天金鷲與軟銀鷹隊之戰，宋家豪則是連續三天登板，今天投0.1局無失分，但因暴投讓軟銀跑回1分。

陽岱鋼今天未排進先發打線，早早在第三局就取代投手棒次，面對中日洋投羅德里奎茲（Joely Rodríguez），6球選到保送，也是巨人此役第一位上壘者，但該局最終無功而返。

中日首局就靠阿部壽樹的兩分砲先馳得點，但分數一路凍結；羅德里奎茲前六局沒被敲出安打，直到第七局才被大城卓三打破無安打美夢，惠勒（Zelous Wheeler）以二壘安打開張分數，龜井善行高飛犧牲打送回追平分，兩隊2：2局面維持到10局打完，和局收場。

樂天與軟銀之戰，宋家豪連續三天打卡上班，在第六局兩人出局時接替一、三壘有人局面，卻因暴投先送分，失分記在先發投手福井優也帳上。

面對柳田悠岐的打席，宋家豪投到1好3壞後故意四壞保送，隨後以滾地球出局解決中村晃，也完成本日任務，防禦率從賽前的4.24降為4.15。