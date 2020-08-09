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日職／吳念庭二軍敲本季第4轟 貢獻3打點手感火燙

中央社 / 台北9日電
台灣球員吳念庭。 報系資料照
台灣球員吳念庭。 報系資料照

日本職棒西武獅隊的吳念庭近期在二軍打擊狀況火燙，今天敲出本季第4發全壘打，總計4打數敲2支安打，包辦3分打點，目前在二軍打擊率高達3成70。

吳念庭近況火燙，7日二軍賽事才敲出本季第3轟，而且演出猛打賞，昨天雖然2打數沒有安打，但選到2次保送，跑回1分。西武獅二軍今天與養樂多二軍的賽事，吳念庭先發打第5棒，擔任游擊手。

第1局西武的佐藤龍世率先轟出2分砲，下一棒吳念庭再接著敲陽春全壘打，本季第4轟出爐。吳念庭第2打席擊出右外野飛球出局，第3打席出1打點滾地球，第4打席敲右邊方向1打點安打。

總計吳念庭4打數敲出2支安打，包辦3分打點，目前在二軍出賽13場，46打數敲出17安打，包含4發全壘打，包辦11分打點，打擊率3成70。

這場比賽吳念庭有3分打點貢獻，加上西武先發投手內海哲也主投6局，被敲4支安打，送出1次三振，僅失1分的表現下，終場西武以8比1擊敗養樂多隊。另外火腿隊王柏融今天二軍沒有出賽。

吳念庭 西武獅

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