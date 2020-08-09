中職／一顆失投挨轟毀掉好投 江辰晏懊惱

統一獅隊先發投手江辰晏昨天前五局的精采壓制，在第六局挨了張進德的三分砲後風雲變色，好投變成敗投，他淡淡說：「就是一場輸掉的比賽，投好沒用，重點還是要贏。」

江辰晏昨天與富邦悍將隊洋投索沙正面對決，前五局毫不遜色，開賽起13上13下，直到第五局才因保送蔣智賢，出現第一位上壘者，第六局李宗賢敲出第一支安打，比賽也在這之後風雲變色，張進德隨後敲出三分砲，對江辰晏帶來重傷害。

好投因為一顆失投而毀掉，江辰晏說：「不會覺得可惜啦！比較懊惱，如果沒被打全壘打的話，1：0都還有機會翻盤。」

加上張進德的三分砲在內，江辰晏本季已被敲20發全壘打，僅次於悍將洋投伍鐸的21轟，最慘烈的一戰為6月25日，挨了王威晨、蘇緯達、詹子賢各一發全壘打，以及張志豪的雙響砲，以5轟成為中職史上單場挨最多轟的投手。

「被打全壘打真的有點多。」江辰晏指出，「因為熟悉吧，只有四隊，固定在先發，每個禮拜都會對到，打者的熟悉度占優勢比較多，練一顆新球種要三個月、半年可能還不行，但打者看個兩、三次就能習慣。」

昨役又以敗投收場，江辰晏近7場先發吞下0勝6敗，從6月9日後就沒有勝投進袋，但他不氣餒，「還有機會上去丟，就還有機會（勝投）。」他也提到，下半季表現趨於穩定，「今年的體能調節有比往年好，不像以往到了下半季就體能下滑。」