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中職／兩次賭咖啡都贏 索沙下一場拚10K換3杯

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
悍將隊索沙成為本季首位完封勝投的投手。圖／富邦悍將隊提供
悍將隊索沙成為本季首位完封勝投的投手。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊洋投索沙昨天演出9局完封勝，賽後透露動力來自與投手教練吳俊良的賭注，說好完封就請他喝咖啡。吳俊良賽前兌現承諾，也提到兩次打賭，都讓索沙成功喝到咖啡，下次要改用三振下注，直接約定好下一場先發若投出10K以上，吳俊良要連請他喝三天的咖啡。

悍將隊昨天以4：0擊敗統一獅隊，索沙以115球吃完9局，只被敲出6安打、無失分，送出6次三振，成功喝到教練請的咖啡。

吳俊良表示，當時是想最近球隊牛棚耗比較凶，「所以拜託他投九局，他反問九局的話要請他什麼。」因此有了這場賭注，且現場聽到的洋投都有份，「昨天丟到第五局，我就心想咖啡一定得請了。」

吳俊良透露，這次已是第二次打賭，前一次賭7局10K，同樣由索沙勝出，「每次講每次都完成。」下次是否升級賭注內容？吳俊良笑說：「賭8局、9局，他想喝到咖啡的話，要丟140球也是可以，應該改用三振來賭。」

索沙正好從身旁飄過，兩人當場下注，改賭單場10K，索沙接下挑戰，但也加碼獎賞，「三杯！每天一杯，連買三天。」

索沙投出本季最佳成績，吳俊良指出，索沙本來就是很聰明的投手，換球後也有修正配球模式，「他知道什麼時間點要丟什麼球。」他推估以索沙現在的狀況，若有打線足夠支援，單季15勝不成問題。

索沙 牛棚 富邦悍將

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