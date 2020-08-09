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中職／知道索沙要直球對決 林安可也熱血沸騰

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
獅隊林安可。 報系資料照
獅隊林安可。 報系資料照

富邦悍將隊洋投索沙昨天演出9局完封勝，到第九局球數破百後依然火球連發，面對全壘打王林安可的打席，更令球迷沸騰，上演全直球的真男人對決。林安可談起這個打席，也覺得熱血沸騰，「我知道他要丟直球，看是他三振我，還是我敲安打。」

索沙在這個打席共投4球，球速依序為155、157、153、155公里，最終仍讓林安可敲出安打，他上壘後，索沙看著林安可露出笑容，球迷也盛讚索沙的運動家精神。

談到這個打席，林安可說：「我知道他要丟直球，看他的樣子就知道，所以全部都設定直球。」

林安可表示，當時上壘後，自己有對索沙笑，也有看到索沙的笑容。有沒有感受索沙的笑容透露出什麼訊息？林安可笑說：「不知道欸！」

兩人都累積對決12打席、9打數，林安可敲出5支安打、3保送，打擊率高達5成56，其中還有2發全壘打。

儘管對戰頗有心得，林安可謙稱只是幸運，「他的直球很快，變化球也很好，只能看球打球。」對戰數據占優，他說：「只是運氣比較好。」

統一獅隊今天面對悍將新洋投邦威，由於是左投，也在賽前再次詢問林安可是否要餵球，他一口說好，「就沒事啊，沒差，就上去餵。」

林安可 索沙

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