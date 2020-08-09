中職／兒子打球三分鐘熱度 蔣智賢讓他自由發揮

父親節周末的賽事，富邦悍將隊蔣智賢今天賽前先陪兒子ＱＱ和女兒Ｑ妹在外野傳接，好動的ＱＱ對棒球有沒有興趣？蔣智賢笑說：「他都是三分鐘熱度，一下子足球、一下子籃球，看哪個比較累就放棄，選比較輕鬆的。」

蔣智賢一家四口今天賽前參與親子KGB，ＱＱ難得踏上外野草皮，蔣智賢說：「平常都是在休息室前面玩，這次帶到外野去，視野比較寬。」

蔣智賢目前還看不出兒子對棒球有沒有興趣，「他是卡通擺第一。」但至少看卡通的口味和爸爸一致，「看我一起看海賊王，我在家也是會看，他就跟著我一起看，有時在外面看到魯夫，兩個小孩都會說，把拔，你的魯夫。」

蔣智賢表示，如果ＱＱ未來有意打球，他不會排斥，「會跟他說很累，要想清楚，如果要打就會支持他，他喜歡什麼，就讓他自由發揮。」